Pedro Doria é editor-chefe de conteúdos digitais do Grupo Estado e colunista do Link. Carioca, esteve entre os fundadores dos sites NO. e NoMínimo. Seu falecido Weblog foi o primeiro blog jornalístico profissional do Brasil. Foi colunista da Revista da Folha, Internet.br e Macworld Brasil. Seus textos apareceram em títulos como Playboy, Trip e Superinteressante.