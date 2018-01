Já que falávamos de cinema e de escassez, não custa permanecer no assunto. Antes, no entanto, uns números interessantes.

1. Em 2008, o lucro da venda de ingressos de cinema nos EUA e Canadá bateu o recorde anterior, fechando em 9,78 bilhões de dólares.

2. Em 2009, embora os números de dezembro (o ponto alto da temporada) não tenham sido plenamente computados, a conta já está em 9,69 bilhões. Deve ultrapassar a casa dos 10 ou chegar muito próximo. O recorde foi batido.

3. Este ano tem outra característica: pela primeira vez desde 2002, o lucro com ingressos vendidos foi maior do que o com a venda de discos de filmes (incluindo DVD e Blu-ray). Em 2004, o lucro com DVDs de cinema chegou a 12,1 bilhões, em 2009 a estimativa é de que feche 8,73 bi.

4. Outros dados de 2009: 1,27 bilhões gastos com pay-per-view na TV paga e 361 milhões com aluguel e compra de filmes via internet.

5. No total, os consumidores de EUA e Canadá gastaram 28,38 bilhões com filmes em 2009. Ligeiramente abaixo dos 28,47 bilhões de 2008.

Um quê de contexto: EUA e Canadá, juntos, são o maior mercado consumidor de cinema do mundo, correspondendo a um naco de 35% do total. Não custa lembrar que a queda de 2009 em relação a 2008 é muito pequena se formos lembrar que a recessão atingiu duramente os EUA no período.

As pessoas estão gastando mais dinheiro indo ao cinema e estão comprando menos filmes. Embora o mercado de Blu-ray e o de compra online esteja crescendo – o segundo num ritmo violento – ainda não compensou a queda de DVDs.

De volta ao problema econômico básico: fazer cópia e distribuir informação era caro. Com a internet, isso mudou. Mas a escassez de cópias não é a única escassez que empresas que lidam com informação podem explorar. De todas as indústrias, nenhuma tem se mostrado mais atenta a isso do que Hollywood. E ela sabe exatamente em que escassez investir: a da experiência única.

As tecnologias iMax e 3D são a mostra disso. Não há jogo de caixas de som 5.1 ou tela de TV grande que substitua a experiência de um filme construído para iMax e 3D e assim projetado. Hollywood pode ter outra segurança: é verdade que a tecnologia do entretenimento doméstico melhora e cai de preço dramaticamente. Mas em um mundo cada vez mais urbano, a metragem dos apartamentos também diminui. Jamais será possível recriar, num quarto e sala, a experiência de estar envolto pela tela grande.

O filme projetado em sala de exibição tem uma qualidade para quem quer fazer dinheiro: ele está sob controle da indústria.

O resultado da experiência de um CD pode ser copiado sem perda de qualidade.

O resultado da experiência de um filme iMax ou 3D só se tem nas condições que o dono do conteúdo dita.

Escassez permanece a questão chave para todos. Se cópia e distribuição foram barateadas pela tecnologia, que nova escassez a tecnologia pode criar?

A indústria do cinema já apostou num caminho que, aparentemente, vem rendendo resultados. Avatar, o filme que serve de melhor exemplo para as duas novas tecnologias, recebeu 500.000 downloads ilegais nos primeiros dois dias após sua chegada aos cinemas. E 980.000 na primeira semana. Mas quem, após deixar a sala do filme, fala de sua história? Ninguém. O deslumbre é puramente visual. Quem viu a cópia pirata que baixou da rede não viu Avatar. E sabe disso.