O próximo ano será o ano dos tablets. Inclusive aqui no Brasil. E que ninguém espere um mundo de iPads – eles terão tamanhos e sistemas os mais variados.

Já existem à venda, no País, tablets chineses rodando Android com acabamento razoável por não mais do que R$ 400. E o esperado Galaxy Tab, da Samsung, já está para chegar às lojas, fabricado na Zona Franca de Manaus.

O Google, responsável pelo Android, vê com algum receio essa variedade de tablets que rodam com seu sistema operacional móvel.

O Android é um sistema aberto. Quem quiser faz o download e encaixa no seu aparelho, não importa que aparelho. A trupe do Google tem dois motivos para se preocupar.

O primeiro é que a versão atual do Android, 2.2, conhecida pelo apelido Froyo, não foi feita para tablets. Funcionar, funciona. Mas o acabamento tem um quê de precário numa tela maior e o sistema, otimizado para aparelhos celulares, funciona manco.

O segundo é que, conforme o Android começa a penetrar outros ambientes para além dos celulares, o outro projeto de sistema operacional da empresa, Chrome OS, começa a sofrer. Falta-lhe espaço. Começa a não ser lembrado como uma opção.

Para o segundo problema, não há solução. Android é popular, Chrome OS não é. É verdade que, na origem, um foi pensado para celulares e o outro para computadores. Num cenário em que os gadgets eletrônicos se proliferam, todos os sistemas competem entre si.

Para o primeiro problema há soluções. A Samsung, empresa de grande porte, enfiou as mãos no código do Android para adaptá-lo para seu aparelho. Não é um Android puro que está no Galaxy Tab, houve intervenção. A LG, por outro lado, decidiu esperar pela versão 2.3 do Android, Gingerbread, prometida para ainda este ano. Será melhor. Mas não há promessa oficial de que esta venha nativa para os tablets. Talvez Android para tablets só mesmo o Honeycomb, esperado para algum momento de 2011, que levará o número 3.0.

Não só de iOS, da Apple, e Android viverão os tablets que inundarão o mercado. Já é vendido nos Estados Unidos o Slate, da HP, que sai por salgados US$ 800. Roda Windows 7. A Microsoft é veterana deste mercado – há mais de dez anos que Bill Gates fala em tablets, embora nunca tenha conseguido emplacar um. Com o sucesso do iPad, surge uma nova oportunidade.

A própria HP comprou, no início do ano, a Palm. Na empresa adquirida, o que há de mais valioso é o WebOS, um sistema evoluído ao longo de dez anos para dispositivos de mão.

Nesta nova corrida do mundo tecnológico, é evidente que nem tudo está pronto.

O iPad, que tem de longe o melhor acabamento no mercado, é o tipo do equipamento que vicia no primeiro instante de uso. (Experiência própria: há muito não tinha em mãos um gadget que preencheu um espaço no cotidiano, algo tão incrivelmente útil e, bem, divertido de usar.)

Mas é evidente que não está pronto. Ao menos, não ainda. Desenvolver programa para ele é um processo cheio de muito vai e volta, um longo aprendizado. Como bem observa o blog Tech Crunch, os livros ainda estão meio escondidos e perdidos na loja da Apple. Aqueles com multimídia não são lidos no app iBooks e os da biblioteca iBooks só podem ser encontrados dentro do aplicativo. Lojas diferentes para livros diferentes confundem.

Não importa: é uma nova revolução que está a caminho. Há 15 anos, quase ninguém tinha celular. Parecia um luxo. Em uns 10 anos, será assim com os tablets. É mais um aparelho que todo mundo terá. E começa em 2011.