Desde que o iPad foi lançado, em abril de 2010, uma pergunta paira no ar: será que os tablets possibilitarão, enfim, a existência de produtos jornalísticos digitais pelos quais o grande público está disposto a pagar? Há indícios de que sim. Mas é só desde quarta-feira, quando a News Corp do magnata Rupert Murdoch lançou no mercado americano The Daily, o primeiro diário feito exclusivamente para o iPad, que um teste de fato foi ao ar. Agora, saberemos.

Na tela do tablet da Apple, o Daily é diário mas não parece jornal. Tem jeito de revista com uma bossa digital. As fotos na capa se movem, há vídeos espalhados pela edição, na editoria de esportes o leitor lê o perfil de um jogador e acompanha, na coluna ao lado, o Twitter atualizado do mesmo personagem. A infografia parece a da internet: tem botões, movimento, cor. Há uma rica seleção de fotos apresentadas em galerias com a nitidez que uma tela permite e a melhor impressão, mesmo em revistas, não é capaz de entregar.

Não há muitos consensos nas redações do mundo a respeito dos tablets. Ainda é, para jornalistas e usuários, um instrumento por explorar. Mas uma das raras certezas, e os números o comprovam, é de que a relação do leitor com o aparelho é diferente daquela que ele tem com o celular ou o computador. Se nos dispositivos digitais que já existiam a leitura era rápida, apressada, isso mudou com o iPad. Nele, o leitor gasta seu tempo, lê com atenção. Aprofunda. É uma relação parecida com a que ele tem com jornais e revistas.

Mas, se o jornal tradicional é habitualmente consumido pela manhã à mesa do café, a conclusão cada vez mais comum é a de que com o tablet é diferente. Serve para ser lido à noitinha, quando o dia já passou.

The Daily tem textos curtos e cada edição sai pela manhã. Um matutino, não um vespertino. Parece, portanto, uma aposta surpreendente. Esta é uma das críticas feitas por Joshua Benton, editor do Nieman Lab, blog sobre jornalismo digital da Universidade Harvard.

Sua outra crítica é de que o Daily é um jornal popular. É uma opção editorial curiosa para um veículo que atende a um público sofisticado e com dinheiro no bolso – aquele dos primeiros compradores de iPads.

A crítica é ponderada. Mas a aposta de Murdoch tem pelo menos precedente. Um dos sites noticiosos mais populares da internet americana, o Huffington Post, faz sucesso na improvável mistura entre cobertura de celebridades e política aprofundada. Ainda assim, ele funciona na web, naturalmente fragmentada. Muitos leitores jamais passam pela primeira página, chegam via Google. Na web, a unidade editorial nem sempre é percebida. Ignorá-la, aparentemente, não incomoda.

Num veículo fechado com0 o dos tablets, é diferente. E, como unidade, não há dúvidas. A fórmula que reúne política, internacional e economia numa única editoria, destaca celebridades e investe forte na presença de esportes é o típico jornal popular. E, diferentemente do Huffington Post, o noticiário do Daily em suas primeiras duas edições é superficial. Um cozido daquilo que já saiu em todo canto. Parece servir mais ao leitor que se informa pela televisão e busca um veículo que o entretenha.

O aplicativo é lento. Mas isso se conserta na versão seguinte. Para assistir aos vídeos é preciso estar conectado à internet. Quem baixar o Daily para ler no avião não tem vídeo. Mas, diferentemente dos outros jornais e revistas já disponíveis para o iPad, é possível ir lendo o início enquanto a edição baixa. Tecnologicamente, é um avanço.

O diário custará US$ 0,99 por semana. É, como lembra John Biggs, editor do TechCrunch, um dos blogs mais lidos do Vale do Silício, barato e uma pegadinha. O assinante bota no cartão de crédito e esquece.

A assinatura funcionará explorando o sistema inédito da loja eletrônica da Apple. Oficialmente, até agora, só dava para comprar edições avulsas. Os veículos vendiam assinatura por fora. E é justamente aí que surge um sinal de alerta.

Quem vende através da loja da Apple precisa deixar com a empresa 30% do preço cobrado. A opção de fazer uma assinatura eletrônica dentro do aplicativo, driblando a loja, é a preferência das empresas de comunicação. Ainda há incerteza e insegurança neste ambiente. Se todo conteúdo cobrado que passar pelo iPad vier com um imposto Apple, o negócio fica menos atraente.

Mas o iPad não é o único tablet. A nova versão do Android, sistema operacional de celulares do Google, é feita para esses aparelhos e marcas como LG e Motorola estão para lançar os seus. Haverá concorrência e um público maior por explorar. Neste caso, sem imposto para o fabricante.

Na análise da consultoria IDC, a Apple deve terminar 2011 com 60% do mercado mundial de tablets, o Android com 30%. Até dezembro haverá mais de 60 milhões de tablets vendidos no mundo. E o número deve mais que dobrar no ano seguinte.

Não é à toa, portanto, que a aposta do velho Murdoch está sendo cautelosamente analisada em redações de todo o mundo. Ninguém, neste universo da imprensa, tem tanta fé no negócio e dinheiro para investir. E este é um novo aparelho que amplia, em muito, as possibilidades do jornalismo. Além de, aparentemente, vir junto com um mercado pagante. Tudo é incerto e novo. Um tempo de experiências está começando.