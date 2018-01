Há três semanas, o momento celebridades do Vale do Silício foi assunto por aqui. O CEO da Apple, Steve Jobs, parecia estar sendo flagrado em tudo quanto é esquina enquanto a imprensa de tecnologia contava com flagrantes de paparazzi como se imprensa de Hollywood o fora. Agora desceram um degrau: parece a imprensa sensacionalista britânica. E tudo começou com um iPhone perdido.

Perdido em termos – essa é a versão oficial. Um engenheiro esqueceu protótipo da nova geração do iPhone, a ser lançada no segundo semestre, num bar. Quem o encontrou de presto decidiu vendê-lo. Bateu à porta do blog de tecnologia Engadget, os editores tiraram fotos mas preferiram não tocar em dinheiro. No concorrente Gizmodo, não houve dúvidas. Assinaram um cheque de 5 mil dólares em troca do aparelho.

Há quem suspeite de espionagem industrial – a história de que foi perdido não seria verdade.

Talvez.

Na semana passada, policiais bateram à porta de um dos editores do Gizmodo, Jason Chen. Tinham nas mãos um mandado judicial para revistar e fazer apreensões. Não havia ninguém em casa, entraram assim mesmo. Saíram horas depois com servidores de baixo do braço.

Os advogados do blog dizem que a busca é ilegal – a lei da Califórnia rejeita buscas à noite contra jornalistas.

Os pontos polêmicos dessa história são vários.

A casa do editor, no Vale do Silício, é a própria redação do Gizmodo. É um blog, mas trata-se de um dos veículos mais lidos do mundo quando o assunto é tecnologia. Se a Apple pediu à polícia que invadisse uma redação, que horror.

Ou, como disse o comediante Jon Stewart, “que mundo é este no qual Bill Gates está ajudando a erradicar a malária e Steve Jobs põe a polícia atrás de repórteres?” Está mesmo tudo de cabeça para baixo.

Pagar por notícia tampouco é bonito. Checkbook journalism, diz a expressão americana. Jornalismo de talão de cheques. Expõe o jornalismo como se fosse não um serviço de informar a sociedade mas um negócio em que o tamanho da audiência é a única coisa que vale.

Estimula fontes a quebrar leis para faturar algum em nome da notícia.

Sem falar no fato de que pagar por um produto cujo dono verdadeiro é conhecido é no mínimo duvidosamente ético e, no limite, interceptação de coisa roubada. Ninguém fica bem no final.

Em todos os casos no qual este flerte entre o sensacionalismo e a cobertura da tecnologia acontece, lá está o Gizmodo no meio.

Sua história começa com a rivalidade entre dois homens. De um lado, Jason Calacanis, o empresário que criou a Weblogs Inc., primeiro grupo rentável de blogs noticiosos. À frente de seu micro-império, Engadget. Seu rival é o britânico Nick Denton, criador do grupo Gawker, que inclui o Gizmodo.

Calacanis vendeu sua rede à AOL, fez fortuna e nela deixou uma marca de seriedade. Denton vem do jornalismo sério. Era repórter sênior do Financial Times. Mas gosta de uma fofoca e fofoca rege a maioria de seus blogs.

Gizmodo era exceção. Fofocas do Vale ficavam por conta do ValleyWag, outro blog, dedicado a destilar veneno sobre quem faz tecnologia e convive naquelas cidadezinhas do norte da Califórnia. O ValleyWag fechou. As fofocas, a princípio, ficariam concentradas no Gawker, seu principal blog.

O estilo, no entanto, parece estar contaminando inclusive o Gizmodo.

Há dinheiro de verdade na blogosfera americana, principalmente naquela que trata do assunto. Dos dez blogs mais visitados do mundo, segundo o ranking Technorati, cinco tratam de tecnologia. Gizmodo está em quarto, Engadget em sexto. Ambos perdem para TechCrunch e Mashable.

Nesta disputa por uma razoável verba publicitária, vale tudo para angariar audiência. E, a ver pelos movimentos mais recentes, a blogosfera dos EUA chegou a um período parecido com aquele em que a imprensa de papel disputava quem carregava mais nos tons da manchete para vender além do concorrente.

A ética que se dane.

Ainda não descobriram que seriedade e moderação garante fidelidade ao longo do tempo.