A primeira edição deste Navegar Impreciso saiu no Link em 17 de outubro de 2005. Hoje é a despedida do caderno. As colunas naquele final de 2005 trataram do primeiro iPod que tocava vídeos, da pressão contra os EUA para internacionalizar a governança da internet e de como vândalos, trolls no dizer da rede, barbarizaram no Orkut o perfil de uma moça que cometera suicídio.

São pouco mais de cinco anos, mas parece um bocado mais. O Orkut ainda tinha aura de novidade. Não sabíamos então, mas a internet andava tranquila. O tombo da Bolsa que derrubou as ponto com, em 2000, limitara o investimento. As novidades eram poucas já fazia um tempo. Mas as sementes das mudanças que fariam da internet um bicho completamente diferente já estavam lá.

Smartphones eram BlackBerrys, celulares rodando algo parecido com Windows 3.1 que permitiam ler e-mail. Mas, daquele iPod que também tocava filmes surgiria, radical, em 2007, o iPhone.

Redes sociais já pareciam fazer sentido, mas o que tínhamos eram Orkut e MySpace. Aí vieram Twitter e Facebook. O primeiro foi descrito por muitos como algo que permite dizer o que você está fazendo em 140 caracteres. Qual que nada. É, hoje, o maior e melhor serviço de curadoria de informação por milhares de editores que existe.

O Facebook mostrou que era possível, com um sistema muito simples e organizado, traçar elos entre pessoas. Elos via fotos do passados com todos se marcando. Elos do botão curtir para recomendar tudo que há online. Mark Zuckerberg conseguiu fazer que uma rede com meio bilhão de pessoas pareça um lugar em que estão só seus amigos. E, bem, aconteceram os tablets. Uma categoria nova, um dispositivo de acesso à rede que não é nem celular, nem computador e que sequer parece fazer sentido. Quem usa o tablet não larga mais.

Durante esse tempo de coluna, a internet virou uma entidade cujo centro está nas redes sociais e não em sites de busca; já não é mais dominada pela web – a rede também é vivida nos apps de celulares e tablets. É uma rede que, de baseada em texto e fotos, rumou pesadamente para vídeos. Vídeos são os responsáveis pelo maior tráfego atual na internet.

Como a coluna se saiu? Publiquei, cá no Link, que vídeo no iPod não fazia sentido – o aparelho era para música. E disse também que ninguém queria uma ligação telefônica atrapalhando seu período curtindo música. Sugeri que a Wikipedia havia entrado em decadência. Anunciei o fim do jornal impresso perante o Google Base. Google Base? Pois é – também gostei do Google Wave e, se o prezado leitor não ouvir falar de um ou do outro, é porque esta coluna errou, errou muito, errou de forma aterradora.

Mas também acertou quando previu que o iPad ia ser um sucesso. Quando se encantou com o Twitter mesmo quando parecia inútil. Quando insistiu, desde 2006, na observação de que o Google tinha poder demais sobre que informação é lida – conclusão, hoje, nada polêmica. Ou na afirmação de que blogs não eram diários de adolescentes, mas um modelo fundamental de publicação.

No fundo, entre erros e acertos, o encanto com todos os desafios que a rede impõe foi sincero. Sempre contei com excelentes interlocutores entre os editores do Link com quem lidei: Guilherme Werneck, Otávio Dias, Alexandre Matias e Heloisa Lupinacci. É gente com quem escolhi ou escolheria trabalhar. Em redação, isso é um luxo. E, como nunca editei, só apareci uma semana após a outra com um texto que o editor nunca escolheu, posso dizer com a isenção que cabe: é o melhor caderno de tecnologia e cultura da imprensa brasileira. Deixo o Link porque os destinos profissionais às vezes nos impõem essas coisas. Sigo leitor. Aos que acompanharam a coluna: muito obrigado.