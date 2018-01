São 15 anos recheados de polêmica e discussão – mas é inegável a importância do Internet Explorer na popularização da web. Lançado originalmente no dia 16 de agosto de 1995, o Internet Explorer 1.0 era baseado em um software chamado Mosaic, da empresa Spyglass Inc.

A revolução só chegou mesmo com o IE 3.0, o primeiro navegador a vir integrado com o sistema operacional da Microsoft. Com a internet a apenas um clique de distância e o surgimento dos primeiros provedores do serviço no Brasil, o Internet Explorer rapidamente conquistou posição dominante no mercado, desbancando – e eventualmente eliminando – a concorrência do Netscape Navigator.

Mas o Netscape também deixou sua marca, e mesmo quando o browser já definhava, ainda foi capaz de deixar algumas mudanças significativas e que perduram até hoje. A principal delas é, sem dúvida, a parceria com a então recém-criada Mozilla Foundation – fundação de desenvolvedores de software livre responsável pelo navegador gratuito Mozilla Firefox.

Foi o Firefox, aliás, que obrigou a Microsoft a se mexer após conquistar uma confortável liderança no mercado. O Firefox implementou grandes novidades no universo dos browsers, como a organização de páginas abertas em abas, além de responder direta e eficientemente a praticamente todas as críticas feitas ao Explorer – que sofria constantemente com revelações de bugs e ameaças de segurança.

Mesmo a bem-sucedida estratégia de atrelar o navegador ao sistema operacional já causou problemas para a Microsoft, acusada de monopólio na Europa. A solução foi inteligente: ao utilizar o browser pela primeira vez em algum país da União Europeia, o usuário é confrontado com uma janela que exibe diferentes opções de software – desde os mais conhecidos, como o Firefox, até alguns mais alternativos, como o Flock e o Avant Browser.

A versão atual do Internet Explorer é a 8, com o IE 9 já em desenvolvimento e disponível para download em versão beta. Para o novo Explorer, a Microsoft promete finalmente resolver todas as críticas de designers e desenvolvedores web sobre a renderização de folhas de estilo (CSS). O navegador é, ainda, incompatível com diversos elementos de código-fonte, apresentando resultado final diferente do obtido em outros browsers.

O IE 9 deve ser disponibilizado apenas para os sistemas Windows 7 e Vista. Segundo o Mashable, o Internet Explorer ainda mantém 60% do mercado de browsers, enquanto o Firefox tem 24%. Os dois líderes são seguidos por Google Chrome, Safari e Opera.

Mas só para deixar claro: Personal Nerd ainda indica o Firefox como opção número 1 de navegador.