Nesta época de imposto de renda, a calculadora do computador é indispensável. E, se você utiliza o Windows 7, saiba que o simples programa de cálculos esconde alguns recursos que você nem imaginava.

Primeiro, ela consegue calcular expressões simples. Digite por exemplo 8*3 + 45/(432-78 /5) — assim, no teclado mesmo — para ver o resultado.

Segundo, no Windows 7 (não importa a versão do sistema — Starter, Home Premium, Professional ou Ultimate –) , você pode usá-la em quatro modos diferentes: Padrão, Científica, Programador e Estatística. Para selecionar um desses modos, clique em ‘Exibir’, selecione um deles e tchau HP! Também dá para usar os atalhos: digite Alt + 1, Alt + 2, Alt +3 ou Alt +4 para trocar entre os modos.

Você ainda pode habilitar o ‘Histórico’, também em ‘Exibir’, para mostrar as últimas contas realizadas.

A calculadora do Windows 7 ainda ajuda se você precisar fazer uma conversão, por exemplo, para saber quanto são 100 jardas em quilômetros ou qualquer outra conversão de unidades de ângulo, área, distância, energia, massa, potência, pressão, temperatura, tempo, velocidade ou volume. Vá em ‘Exibir’, ‘Conversão de unidades’ e divirta-se.



(Clique para ampliar a imagem)

A esta altura você já deve ter reparado nas duas outras opções quando clicou em ‘Exibir’: ‘Cálculo de data’ e ‘Planilhas’. A primeira faz uma conta bem simples para calcular quantas semanas, dias ou anos há entre dois dias do calendário. Por exemplo, quanto tempo se passou entre as apresentações do primeiro e do segundo iPad (entre 27/01/2010 e 02/03/2011) ? Foram 399 dias ou 1 ano, 1 mês e 3 dias, diz a calculadora. Há a opção ainda para somar ou subtratir dias, meses ou anos a partir de uma data.



(Clique para ampliar a imagem)

A última opção, a ‘Planilhas’, traz ferramentas para você calcular o valor de financiamentos como hipoteca — se você estiver interessado a comprar um imóvel — e leasing — se estiver comprando um carro. Na ‘Planilhas’, ainda há uma calculadora de consumo de combustível.



(Clique para ampliar a imagem)

O site do Windows tem um pequeno tutorial sobre como usar essas e outras ferramentas.