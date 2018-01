Depois do Save.me (antigo Zip.me), do ApontaOfertas e outros, chega mais um agregador de sites de compra coletiva ainda mais ambicioso. O Dealy traz ofertas de 11 países e promete chegar a 22 até o fim de 2011. No Brasil, ele agrega ofertas de sites como Groupon e Clube Urbano em 45 regiões de cidades brasileiras.

A ideia é apostar também nos turistas, para ajudá-los a encontrar ofertas também nas cidades por onde pretendem passar.

O CEO do Dealy, Olivier Cotinat, disse ao Globo que o site poderá ajudar especialmente os estrangeiros que estiverem no Brasil durante a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016.

Vai lá.