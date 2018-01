O principal atrativo do Gmail, o e-mail do Google, é o tamanho da caixa de entrada. Atualmente, são quase 8 gigabytes (GB) de espaço, que aumentam o tempo todo. O problema é que, com tanto espaço, a gente se acostuma a não apagar e-mails. E aí o espaço, que era tanto, começa a ficar pequeno.

Dá para resolver isso com o Find Big Mail, que faz um scan na sua caixa para descobrir quais e-mails estão ocupando mais espaço. O serviço é simples, e envia um e-mail com as informações dentro de no máximo 60 minutos depois do pedido do usuário. É preciso aceitar que o serviço se conecte à sua caixa do Gmail via API.