Quer salvar um vídeo do YouTube no computador para poder acessá-lo mesmo offline? Perdeu os arquivos originais dos filmes de família, mas por sorte subiu tudo antes no Vimeo? Já dá para resgatar esses vídeos sem ter que instalar plugin ou aplicativo: o SaveVid faz tudo isso por você.

Basta colar a URL do vídeo que você deseja baixar, e o site converte automaticamente para os formatos mais populares (como MP4), oferecendo links para download direto. O SaveVid é compatível com os principais serviços de streaming, como YouTube, Vimeo, Metacafe, Blip.tv, MySpace e Facebook, entre outros.