A startup Embed.ly lançou um plug-in que permite a usuários do navegador Chrome ver o conteúdo de links encurtados compartilhados no Twitter na própria página. O Embed.ly é uma plataforma que faz embed de qualquer URL.

Como todo e qualquer plug-in, o processo de baixar e instalar o Parrotfish é muito simples. Para testá-lo, entre na sua conta no Twitter e selecione um tweet com um link encurtado (vale desde os conhecidos bit.ly, migre.me, ow.ly, tiny.url; até os customizados, como o Mashable “on.mash.to”). Uma espécie de janela se abre embaixo do tweet mostrando uma prévia do conteúdo, sendo ele texto, áudio ou vídeo.

A ferramenta pode otimizar o tempo gasto no site de microblogging (desobrigando o usuário de clicar no link para saber do que se trata) e acaba ajudando na questão de segurança, já que então seria possível saber o que há dentro daquele link encurtado.

O Parrotfish, é gratuito e pode ser baixado aqui.