O site Down for everyone or just me? faz exatamente aquilo que o título sugere: confere se a URL digitada está funcionando, ou se o site está mesmo fora do ar.

Simples e eficiente, a ferramenta é indispensável nos bookmarks de todo mundo que tem site – ou, principalmente, para quem administra um servidor (e de vez em quando tem que lidar com uns sustos de site fora do ar).