Quer transformar aquele vídeo do seu gatinho caindo da cama em um gif animado? Ou aquela cena clássica do seu filme favorito? Agora você pode, com a ajuda do GifSoup. Quer dizer, já podia antes, mas não era tão fácil assim.

Para usar o GifSoup, basta se cadastrar no site e, em seguida, colar a URL de um vídeo qualquer no YouTube. Você é redirecionado a uma página onde seleciona um trecho específico do vídeo – de até 15 segundos para usuários gratuitos – e o converte em gif animado.

(Fonte: Favoritos)