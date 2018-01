Se você também acha que o Google Buzz falha em integrar as diversas redes sociais no mesmo ambiente, talvez o que você procura seja o Rapportive. A extensão para Firefox e Google Chrome integra ao e-mail o perfil de seus contatos, mostrando informações e links de redes sociais.

O perfil do Rapportive ocupa o espaço no lado direito da tela, onde normalmente ficam os anúncios relacionados do Google. Toda vez que você estiver lendo um e-mail com o plugin instalado no navegador, a barra lateral do Gmail é alterada pela do Rapportive, que traz links para páginas de Twitter, Facebook, Flickr e LinkedIn do remetente, entre diversas outras redes sociais. Para isso, é necessário conectar sua conta no Google ao sistema do Rapportive, autorizando a extensão a acessar informações no seu e-mail.

Para instalar:

No Firefox ou Chrome: http://rapportive.com/faq#installation