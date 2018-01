O Shareaholic é o complemento ideal para quem passa o dia inteiro conectado em diversas redes sociais diferentes, postando em diversos lugares ao mesmo tempo. Ajuda também a postar um link em seu blog ou tumblr ou a registrá-lo em seus bookmarks no del.icio.us, no Digg ou Google Reader.

A instalação não tem segredos, basta selecionar nas configurações quais serviços você deseja usar – a lista é grande. O botão do Shareaholic também pode aparecer na barra de endereços ou entre os botões do navegador.

O processo de autorização dos serviços também é tranquilo, nada diferente daquilo a que você já deve estar acostumado se usa um aplicativo externo para postar no Twitter ou Facebook. Basta autorizar o Shareaholic na primeira vez em que tentar postar algo naquele determinado site e o plugin cuida do resto.

Para instalar:

No Firefox: https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/5457

No Chrome: https://chrome.google.com/extensions/detail/kbmipnjdeifmobkhgogdnomkihhgojep

No Internet Explorer: http://www.shareaholic.com/tools/ie/

No Safari: http://www.shareaholic.com/tools/safari/