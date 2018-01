O Picnik é um site que oferece aos usuários um editor de imagens na nuvem – como um Photoshop online. O Picnik é capaz de realizar tarefas simples, como cortar e redimensionar uma imagem, além de alguns efeitos mais avançados de tratamento digital.

As extensões do Picnik para Firefox e Chrome deixam a tarefa ainda mais simples: basta clicar com o botão direito do mouse sobre uma imagem (no Firefox) ou no botão ao lado da barra de endereços (no Chrome), e selecionar no menu a opção do Picnik.

Além de redirecionar para a página de edição de imagens, a extensão do Picnik também acrescenta outras funcionalidades ao navegador, como captura de página. Ainda existe uma versão do plugin para o Internet Explorer, que pode ser encontrada aqui, junto com bookmarklets (links na barra de bookmarks) compatíveis com quase todos os navegadores.