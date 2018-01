Diminua o lixo e o consumo: conserte o seu gadget. O iFixit, que reúne manuais sobre como consertar coisas, divulgou seu “Self-Repair Manifesto”, que quer convencer as pessoas a consertarem seus aparelhos em vez de substituí-los.

No manifesto, o site enumera porque consertar é melhor do que trocar: é mais eficiente do que a reciclagem; ajudar a preservar o planeta e o seu dinheiro e ajuda a ensinar engenharia. E, por fim, desafia: “se você não pode consertá-lo, não o tenha”.

Consertar coisas, para o site, aproxima as pessoas de seus aparelhos, transformando consumidores em contribuintes. E o manifesto defende que todas as pessoas têm o direito de remover aqueles selos “não remova” e consertar suas coisas sem depender dos outros.

No site é possível receber ajuda para diagnosticar qual é o problema do gadget, conseguir peças que estão faltando e ter acesso a tutoriais sobre como consertar aparelhos.

Confira o manifesto: