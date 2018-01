O iTunes tem um monte de problemas. É um player pesado, trava muito, não é intuitivo. Mas é a opção mais imediata (não a única) para sincronizar vídeos, fotos e música com seu iPod e iPhone. E é um problema quando as músicas que a gente coloca lá estão sem alguma identificação, como o nome do artista, da música ou mesmo a capa do disco.

É, eu sei: dá preguiça de checar uma por uma entre as ‘Track 01’, ‘Track 02’… Que tal tentar um aplicativo que se propõe a resolver esses problemas automaticamente?

TuneUp Tour Video from TuneUp Media on Vimeo.

O TuneUp promete organizar sua coleção de músicas no iTunes sozinho. O programa é pago, mas há uma versão ‘lite’ limitada, que pode ser baixada no site do TuneUp. É só instalar e uma caixa do programa vai aparecer anexada ao iTunes, do lado direito da tela. Basta clicar em ‘Analyze’ e o programa detecta as faixas sem nome, autor ou álbum e os discos sem capa, além daqueles artistas que tem três versões de nome diferentes e coisas assim.

Em ‘Clean’, o programa organiza as faixas sem identificação e sugere os nomes e artistas, baseado em uma tecnologia de análise das ondas sonoras e um banco de dados com mais de 90 mil músicas. Em ‘Cover Art’, acha as capas dos discos que você não tem. Na versão Lite, pode organizar 100 músicas e colocar 50 capas de disco. Por US$ 19,95, você compra uma licença de um ano. E por US$ 29,95, o programa é seu para sempre. O pagamento é feito via paypal.

O programa funcionou de maneira satisfatória em sua versão lite e cumpriu o prometido. Mas a versão limitada realmente oferece pouco.