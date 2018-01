A Chrome Web Store foi lançada no último dia 7, levando para o navegador do Google o conceito de loja de aplicativos que se tornou tão popular em smartphones. A loja ainda traz extensões e temas para personalizar o seu Google Chrome.

A Web Store foi populada inicialmente com aplicativos gratuitos. No entanto, alguns serviços, como o MOG, de streaming de música, cobram uma taxa de assinatura dentro do app. Entre os destaques, jogos populares como Plants vs. Zombies e FarmVille, além de ferramentas já bastante utilizadas na web — como o eBuddy Web Messenger.

A loja apresenta em sua página inicial os aplicativos em destaque, além de rankings dos mais populares e listas de recomendações. Páginas de aplicativos trazem informações como preço, produtora, nota e comentários dos usuários, além de descrição e links para sites oficiais.

Confira abaixo alguns dos aplicativos gratuitos que recomendamos (abra o link de cada um para instalá-lo no Chrome):

Grooveshark:

O Grooveshark é um dos mais populares serviços de distribução digital, onde diversas faixas de seus artistas favoritos podem ser ouvidas em streaming

Graphic.ly:

Leitor de quadrinhos online que conta com amplo acervo de títulos alternativos e gratuitos — inclusive lançamentos

Basichords online:

Um dicionário de acordes para violão, guitarra, cavaquinho e ukelele, entre outros

Picasa:

O serviço de compartilhamento de imagens do Google transformado em aplicativo para o Chrome

Seesmic:

Um dos mais populares clientes de Twitter, o Seesmic chega também à Web Store do Chrome em versão que permite gerenciar múltiplas contas e perfis de Facebook