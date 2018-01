Se você formata seu computador pelo menos uma vez por ano, se suas MP3 estão com todas as tags arrumadas, e se no seu armário tem uma gaveta só de peças e cabos de computador; bem-vindo, você está no lugar certo.

Agora, se você não consegue instalar um programinha sem seu computador reiniciar, seu Windows só inicia depois de umas 5 mensagens de erro, e se você tem dificuldade até pra montar estante de plástico, você está no lugar mais certo ainda.

Pense em nós como aquele seu amigo meio nerd pra quem você liga quando tudo para de funcionar. Aquele seu chapa faz-tudo que arruma as configurações da placa de vídeo enquanto limpa os vírus do seu computador, assoviando ininterruptamente a música-tema de Guerra nas Estrelas.

Hello, world. Bem-vindos. Dúvidas e perguntas nos comentários; tentaremos responder a maior parte delas.