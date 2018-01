Cansado de assistir a vídeos na telinha do YouTube? Um extensão para o navegador Google Chrome pode ajudar. Como o nome sugere, a Windows Expander For YouTube faz com que os vídeos ocupem toda a tela do navegador e permite controlar a qualidade e o início da reprodução dos vídeos.

O recurso pode ser útil para assistir, por exemplo, a uma playlist enquanto se executa outras tarefas no navegador.

Funciona assim:



(via Bitelia)