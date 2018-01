Desde 2011, o Google realiza, sempre no início da primavera nos EUA, uma operação batizada de Spring Cleaning, em que descarta ou desativa algum produto ou plataforma.

Em 2014 não houve nenhuma baixa, e é possível que este ano, o leque de produtos do Google permaneca intocado.

Ainda assim, resolvemos conversar com Tadeusz Szewczyk, SEO baseado na Alemanha, sobre a variedade de plataformas e de produtos do Google que poderiam, sem o menor problema, ser desativados. Os motivos apontados pelo SEO Tad, como é conhecido no Twitter vão desde ineficiência até despropósito. “Vejo uma série de produtos que poderiam ser desativados pelo Google. Muitos destes simplesmente não atendem seu propósito e/ou foram negligenciados pela empresa desde seu lançamento”, afirma o SEO, em entrevista por email.

A lista de Tadeusz:

Feedburner

“O Google odeia RSS”, dispara Tadeusz. “Para eles (Google) plataformas abertas e padronizadas que fazem sucesso web afora não são interessantes, principalmente se reconhecermos que concorrem diretamente com os recursos do Google+. Acho que a demora em desativar o FeedBurner deve-se, em grande parte, à imensa rede de blogs que utiliza esse serviço e matar esse recurso pode trazer publicidade negativa’, explica. Para Tadeusz, a morte do Google Reader passou quase despercebida, o que abre caminho para a lenta e gradual desativação do FeedBurner.

Adeus Orkut e Picasa

“A primeira rede social coqueluche no Brasil, o Orkut, respira com ajuda de aparelhos”, avalia Tad. Ele reconhece que a rede social obteve sucesso razoável no Brasil e na Índia, mas desde então “estão esquecidas e abandonadas há vários anos”, completa. Tadeusz se pergunta por que ainda existe e avalia que um passo inteligente seja realizar a migração de perfis do Orkut para o Google+.

Nesse ponto preciso discordar do entrevistado. Acredito que o Orkut tem um valor tremendo na perspectiva de servir como laboratório para desenvolvimento de recursos em redes sociais. Acho necessário, ainda, mencionar que há no Brasil um contingente nada desprezível de usuários do Orkut; pessoas sem conexão de banda larga em suas residências e que têm sua existência virtual relegada às duas horas diárias que acessam a rede a partir de lanhouses. Neste sentido, cabe avaliar o faturamento com publicidade; medir, pesar e definir o que fazer com a rede social.

No caso do Picasa, porém, concordo com Tadeusz…

“O Picasa nunca chegou a decolar. Agora, o Google quase obriga os usuários a usar esse espaço em função de sua conexão com o Google+. Acho que toda a rotina de precisar descarregar fotos e carrega-las novamente, não faz o menor sentido nos tempos atuais”, afirma o profissional em marketing de buscas, Tadeusz.

Outro aspecto importante no caso do Picasa é a privacidade. Para o SEO, vale indagar de que forma o Google utiliza as imagens dos usuários. “Certa vez carreguei alguns vídeos por lá e consegui deletar os arquivos no Google+, tudo isso sem notar essa conexão entre as plataformas”, completa.

É onde concordo com o colega SEO. Se o usuário não souber configurar suas diretrizes de conta no Google+ com fundamentos do que faz, pode facilmente expor dados que não pertencem ao domínio público. Ponto para Tad.

O moderator

“Este serviço, originalmente desenvolvido para gerir listas de assinatura de conteúdos, ainda exibe em seu rodapé a data de 2011” conta, Tadeusz, para quem isso é um sinal óbvio de esquecimento.

Este não é o único caso em que as datas de rodapé no domínio do Google estão defasadas. Dependendo do browser e da plataforma que utilizar, a própria interface de buscas apresenta datas e formatação que remetem aos anos de 2011, 2012 e por aí vai.

O Google Alertas e o Google Sites

Desenvolvido para colher resultados da web selecionados pelo usuário com base em palavras-chave, o Google Alerts anda, no mínimo ‘capengando feio’, opina Tadeusz. “Este serviço demonstra sinas de ineficiência enormes. Quando recebo qualquer tipo de atualização, ela parece ser randômica e não raramente ultrapassada; mesmo quando seleciono apenas os melhores resultados, isso não acontece da forma esperada”, explica o SEO.

Eu sou usuário antigo desse serviço e concordo com a opinião de Tad. Faz mais de meio ano que percebo uma certa preguiça do Google Alertas em entregar resultados.

O Google Sites deveria ser uma espécie de academia para pessoas que sabem nada ou muito pouco sobre como desenvolver um website próprio. “As dificuldades em desenvolver um site, mesmo que simples, são enormes, no Google Sites”, conta Tadeusz.

Para o SEO, à medida em que o Google Sites não evolui, outros players estão dando conta de oferecer soluções simples para iniciantes. Entre eles, Tad destaca serviços como o Weebly, Jimdo, o Moonfruit, entre outra meia dúzia de plataformas gratuitas.

Sobre Tadeusz Szewczyk

Tad é um consultor independente para iniciativas em blogs, em mídias sociais e em SEO. Apesar de estar baseado na Alemanha, Tad atende empresas localizadas em qualquer lugar ao redor do globo.

Quem quiser, pode seguir o SEO no Twitter e ler seus posts no blog onreact ou no site da Ahrefs, onde publica conteúdo com regularidade.