Um CMS, ou sistema para gestão de conteúdos (Content Management System, em inglês) é a plataforma responsável por catapultar o conteúdo para a parte acessível ao usuário de um site. E-commerces (lojas virtuais), vlogs, blogs, sites informacionais e corporativos – todos eles tem algum tipo de CMS. Alguns, muito difundidos, como é o caso do WordPress, do Joomla e Drupal dispensam apresentação; são amplamente usados por produtores de conteúdo ao redor do planeta.

Já outros, usados para gerenciar massas de conteúdo que parecem não ter fim, são menos conhecidos. É ocaso do Openpublish, encontrado nas engrenagens que movem sites de notícias bastante relevantes, como é o caso do The Examinar de Washington nos EUA e do OpenText, este ultrapassa o conceito de simples plataforma para publicação de textos, vídeos etc, pois possui plugins (extensões) que o integra às bases de outros recursos, como gestão de processo e de ativos (bancos de dados de toda natureza).

Fica evidente que um CMS não é apenas um editor de textos com acesso ao site, certo?

Bom, isto posto, vamos conversar com Daniel Caceiro, amigo de longa data, SEO e gerente de projetos em uma startup, a Clickbus, do grupo Rocket Internet.

Fizemos três perguntas essenciais sobre CMSs e a escolha da plataforma para quem sabe pouco sobre o assunto e não quer correr riscos de escolher um publicador ‘capenga’.

Existe algum CMS melhor para otimização?

“Não, não existe”, responde Caceiro. “O importante é atentar para a gama de funcionalidades; aquilo que ele permite que seja alterado sem exigir grandes ajustes em nível de código”, completa. Em seguida, pergunto quais são as funcionalidades nativas que Daniel considera importantes em um publicador. Na visão de Daniel Caceiro, as funcionalidades embutidas que considera essenciais são, em verdade, poucas. Limitam-se ao controle e customização de algumas meta tags, como index/noindex (que previnem a indexação do conteúdo em determinada URL por motores de busca), e follow/nofollow, usadas para descrever a relação entre uma URL e um atalho (link) hospedado nela.

Cuidados. Segundo Caceiro, há CMSs com o (péssimo) hábito de titular todas as páginas com o mesmo nome. Na perspectiva do SEO, este é um dos erros graves, quase imperdoáveis que podem ocorrer quando o publicador escolhido não e analisado com calma antes da decisão.

Vale a pena pensar em SEO ao escolher um CMS?

Na melhor linha Matt Cutts, Caceiro diz que não se preocuparia com isso. Quer dizer, não dedicaria mais energia à escolha do publicador que ao plano de conteúdo e estratégia de publicação. “Também considero a facilidade do uso do publicador e o nível de conhecimentos do editor mais importantes que ‘se um CMS é melhor ou pior para SEO’ “, conclui.

Bom. Nos dias 3 e 4 de maio, São Paulo vai hospedar a edição 2014 do JoomlaDay. Um evento dedicado aos profissionais e aos entusiastas desse CMS. Eu fui convidado pela organização para conversar com a audiência sobre as funcionalidades que nós, jornalistas, amaríamos ver em um CMS. Se você sabe pouco sobre essa plataforma e quer saber mais sobre o Joomla, não deixe de ir ao evento. Clique na imagem abaixo e faça sua inscrição!