Amanhã, dia 8/2/2014, mais de 320 mil domínios entram em processo de liberação. Preparamos um guia prático para quem deseja registrar um nome de website e começar 2014 faturando milhões. Se o processo de registro do domínio é algo simples, o mesmo não pode ser dito de faturar alto, mas não custa tentar!

A escolha do domínio

Tenha em mente o que deseja fazer e quais produtos e serviços quer anunciar. Debata o nome com amigos e com pessoas que nunca viu antes, afinal de contas você pode achar o nome o máximo, já o consumidor pode achar estranho/esquisito.

Acesse o site registro.br e no campo “Escolha de domínio”, insira o o nome que bolou para seu site. Clique em pesquisar (não precisava dizer isso, mas tudo bem)

É (bem) possível que aquele nome dos sonhos não esteja disponível. Quem não gostaria de ter um domínio como tablet ou gol (.com.br)? Ocorre que esses nomes foram registrados há muito tempo; as chances de você topar com um deles é mínima. Muitos deles estão em leilão e alguns podem custar dezenas de milhares de reais. No Brasil ainda não existe o costume de leiloar nomes de domínios, mas a possibilidade não está fora do radar do NIC.

Possivelmente, você seja agraciado com uma mensagem de “Nome indisponível por fazer parte do processo de liberação”. Caso este seja o caso, paciência e atenção. Amanhã, inicia-se o processo de liberação para registro desses nomes. Se você for o único a reservar o domínio poderá ter o site com o nome dos sonhos; se mais pessoas reservarem o mesmo nome, ele pode voltar ao estado de inanição por outros seis meses.

Vamos supor que o domínio que escolheu esteja livre. O registro.br irá exibir a seguinte mensagem

Tenha em mãos: CPF ou Cnpj, RG e cep – serão pedidos na hora de criar uma conta no site.

Dica!

Uma hora você irá perceber que a marca precisa de um nome mais original do que simplesmente um produto. Ontem, entrevistamos Demi Getschko, presidente do NIC – órgão responsável pela distribuição e comercialização de domínios no Brasil. Ele afirma que a escolha deve ser bem feita, mas não é – de longe – o item mais importante.

