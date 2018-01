Oi, sou o Klaus e estou bem entusiasmado em voltar a escrever sobre S.E.O. e sobre marketing de buscas. Estudo sistemas de pesquisa virtual desde 2009; a relação entre sites de notícia e a geração de tráfego (visitas) para organizações jornalísticas é o meu futebol. Aqui vamos comentar onde estão as diferenças quando se fala em search engine optimization (otimização para buscas virtuais), ou simplesmente S.E.O. para sites de comércio eletrônico e para sites de notícias.

Muito já foi escrito sobre o uso de palavras-chaves e as vantagens de estar posicionado entre os primeiros resultados do Google. Mas o mundo gira; as técnicas que valiam ontem, não adiantam mais, trazem poucos resultados ou, no pior dos cenários, detonam a relevância de seu site. Veremos aqui as técnicas usadas por profissionais no segmento de S.E.O. e trocaremos ideias com gente do segmento.

Não se espante, é provável que encontre aqui mais artigos sobre o Google do que sobre outros mecanismos de busca. O Google é líder, todos nós usamos; seja nas pesquisas tradicionais, seja no Youtube – o segundo buscador mais usado no planeta. Há muitos outros oráculos espalhados pela internet. Entre eles o Yandex (buscador russo), o Bing da Microsoft, o Blekko (pago), o Duckduckgo e sua cruzada em favor da privacidade nas buscas, o Yahoo! e outra miríade de sistemas de pesquisa e de indexação de conteúdo na web.

Palavras que vamos usar bastante aqui: ranking, link, spam e outros bichos. Para facilitar a compreensão dos textos, publico um glossário de S.E.O. (clique na imagem abaixo) para orientar sua leitura e tirar dívidas, criticar, comentar.

Vez por outra, posto algo sobre redes sociais, com ênfase em redes profissionais – mais informação e menos fotos de sushi e de pores-do-sol, enquanto ouço o ronco dos caminhões na marginal ou os melhores hits da banda de rock mais fenomenal do mundo: o bom e velho Motörhead.

Valeu!!