Confesso, não fui muito preciso no post de ontem sobre a taxa de rejeição – queira perdoar.

Então vou colocar em termos absolutamente práticos.

A taxa de rejeição é o percentual das vezes em que uma página foi a primeira em seu site a ser acessada (foi uma página de entrada) e imediatamente abandonada, dividido pelo número de vezes que ela foi a URL que iniciou as sessões (visitas) do período, mesmo quando foram visitadas mais URLs na mesma sessão.

Acompanhe essa explicação imaginando o seguinte cenário:

Vamos supor que você tenha um site de discos usados, e que em algum lugar do Brasil, um internauta faz uma busca por

Como você tem vários discos desses, o visitante entre em sua página sobre discos clássicos que fizeram história no rock’n’roll e lá está sua coleção à venda.

O fluxo de navegação será esse:

Página (X), com a galeria de discos -> página (Y) de um LP -> Página (Z) de pedido do LP.

No dia seguinte, o cliente volta ao seu site, mas entra por ourta URL, digamos que ele tenha favoritado a URL do LP que encomendou no dia anterior; o fluxo navegacional será:

Página (Y) -> Página (X) -> Página (Z) … nessa hora o telefone toca e ele precisa desligar o PC.

Agora acontece algo inesperado, você briga feio com o amor de sua vida por algum motivo fútil do tipo marca de batom mal explicada ou um SMS no smartphone dela “Oi gata, onde voce está, tô com sds”. O romance acabou! Para piorar, o irmão da criatura é hacker e juntos decidem dar uns “toques” no seu site , e no lugar da página X, agora está uma do Justin Bieber cantando “I will always love you” em formato midi e com GIF animada.

No dia seguinte, o cliente decide revisitar a página X para ver o LP que aguarda ansiosamente.

O fluxo dessa visita trágica será este:

Página X…

Ele nunca mais volta. Horrorizado, ele abandona a navegação por onde começou (página X) , desliga a internet, reseta o modem e formata o HD por medo de ter sido atingido por um virus qualquer e não dorme mais, atormentado pela cena do exu-mirim cantando Witney Houston.

Logo, qual foi a taxa de rejeição da página X, considerando as três sessões deste cliente, ou ex-cliente, apenas?

A tentação de responder que a rejeição foi de 33% é grande (3 sessões e um abandono direto), mas precisamos considerar que ela foi a URL de início de apenas duas sessões, pois no segundo dia, ela foi intermediária entre Y e Z. Então, ela foi rejeitada 50% das vezes.

Valeu!!