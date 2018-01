Sim, ideias de pautas surgem nas redes sociais. Passou no Twitter: Já falam em iPhone6.

Fiquei encucado… será que já tem domínios apostando no lançamento do gadget da maçã?

Bingo! tem.

Senhoras e senhores, apresento-lhes os domínios de iPhone do amanhã e depois de amanhã e do ano que vem 😀

O iPhone6

Virá com dessalinizador de água do mar e roda versão Android 2.3 – já a venda no mercado xing-ling mais próximo a você. De olho em faturar milhões com reviews sobre o retângulo, o domínio está pronto. O website, não.

O Modelo 7 da linha iPhone

O website registrado sob esse domínio não dá muitas informações sobre os recursos (a ver) presentes no iPhone7. Mas quem quiser, encontra várias ofertas (baseadas em seu hisórico de pesquisas anteriores) no endereço registrado para iPhone nr.7.

iPhone5 2013 iPhone8 201?

No site dedicado ao iPhone8 não há qualquer informação sobre o produto. Acho que está/estará à venda no próximo ano.

Também estão previamente registrados outros domínios referentes ao assunto iPhone e cia. Todos apostando em uma barganha maneira quando o produto for lançado ou sonhando com primeiras posições no buscador, para estufar os bolsos com lucros de propaganda de AdSense ou de outra rede.

Não entre nessa!

Na semana passada conversamos com Demi Getschko, presidente do NIC responsável pela distribuição e pela comercialização de nomes de domínios .com.br.

Na conversa, Getschko deixa claro que o registro de marca existente, sobra a qual não se tem qualquer direito, é uma questão que é resolvida rapidamente, pois o NIC faz uma avaliação dos direitos de uso de um termo que a entidade registradora tem.

Se tentar levar para instâncias superiores, uma ação é resolvida em pouco tempo e as chances do domainer sair com uma grana ficam seriamente prejudicadas.

Valeu!!