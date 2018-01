Aproveite o início do ano para conhecer três redes sociais profissionais que podem ajudar você a conseguir aquela entrevista de emprego.

Botamos no ringue o LinkedIn, o Bayt e o Xing – as três redes sociais profissionais mais difundidas do momento.

Se, destas, conhece apenas o LinkedIn, não se espante. De acordo com o serviço de análise de pesquisas Google Trends, os outros dois são muito pouco conhecidos nos Brasil, quando o assunto é busca orgânica no Google.

Prazer, meu nome é Bayt

A Bayt tem por objetivo anunciar as oportunidades de carreira na região do Golfo Pérsico e Oriente-médio. Tunísia, Iraque, Emirados Árabes, por exemplo, têm vagas anunciadas na rede. No momento desta reportagem, o Bayt mostrava 9.930 vagas, no total.

Disponível nos idiomas árabe, francês e inglês, o Bayt oferece recurso de login e de criação de perfil usando as credenciais do Facebook e/ou do Google Plus (sua conta Gmail).

O que salta aos olhos no Bayt é o fato de o dono do perfil não decidir sobre a senhoridade em sua área de atuação. Nada de completar o perfil com Jr. , Sr., Pleno ou similar – quem decide é o site. Isso mesmo, com base nos anos de atuação em cada área e a semelhança entre estas, o Bayt exibe um grau de experiência para cada perfil em cada um de seus conhecimentos.

CV em Vídeo

Isso nenhuma das outras redes oferece. Seja em modo free (conta gratuita) ou pago. Um CV em vídeo, incorporado ao seu perfil diretamente do YouTube. Basta informar o link no formulário de perfil do Bayt e aguardar que seja aprovado. Para profissionais em que determinada aparência é desejada, ou em casos de demonstração de habilidades, este recurso é interessante.

Xing

Origem: Alemanha

Safra: 2003

Acessível nos idiomas alemão, português, inglês, francês, italiano, holandês, polonês, russo, turco, chinês e espanhol.

A alemã Xing, também concentrada em unir interesses profissionais, sejam estes de procura por oportunidades de trabalho, recrutamento ou joint-ventures, tem perto de 13 milhões de membros, com pouco menos de a metade do próprio país de origem.

Além de pesquisar por vagas, dá para procurar por projetos com prazo de duração determinado usando palavras chave. É uma maneira de encontrar vagas temporárias.

Login social? Não. Nada de usar os dados do Facebook ou do Google para criar sua conta no Xing.

Revelar dados sobre visualizações de perfil definitivamente não é o ponto forte do Xing. Enquanto o LinkedIn informa o número de visualização de perfil, mas limita os relatórios aos cinco últimos visitantes, o Xing não informa a identidade dos usuários. Visíveis, ficam apenas os avatares de quem viu seus dados e a descrição de um ou de dois critérios de busca usados para chegar ao seu perfil.

LinkedIn

No ar oficialmente desde 2003, o LinkedIn é a rede social profissional mais relevante do momento. Das três, é a única com escritório no Brasil – tal como o Xing, também é pública, com ações no mercado.

O LinkedIn é acessível em mais de 20 idiomas, e é possível criar um perfil usando as credenciais do Facebook. Essa opção, porém, não é exibida na tela inicial. É necessário acessar o seguinte link para ligar as contas https://www.linkedin.com/reg/join .

A rede concentra o maior número de usuários entre as três redes e oferece planos em modalidades gratuitas e pagas com investimentos que vão de R$ 39,95 a R$ 121,95 mensais.

Contas gratuitas e pagas

Por falar em investimento, todas as três redes têm planos pagos; veja alguns pacotes:

LinkedIn Business

Investimento 39,95 mensais – pagos anualmente de uma só vez.

Oferece: Visualizações de perfil com identidade do visitante; envio de mensagens para usuários que não fazem parte de sua rede de contatos; pesquisas avançadas, entre outros.

Bayt

Não trabalha com planos mensais. No lugar disso, a rede profissional oferece serviços de avaliação de perfil, redação de cartas de apresentação e redação de CV. A bagatela para adquirir um pacote destes e sair candidatando-se às vagas na região do Golfo Pérsico e Oriente Médio como profissional de nível sênior é de U$ 239,00.

Xing

Oferece apenas dois tipos de conta, a Basis (gratuita) e a Premium (paga). O investimento é de pouco mais de 7 Euros (perto de R$ 21,00) por mês. Os recursos disponibilizados com contas Premium no Xing são o envio de arquivos de até 100MB para outros membros, envio de mensagens para pessoas desconhecidas (20 por mês), filtragem de resultados de pesquisa com base em relevância dos perfis encontrados , entre outros.

Valeu!!

Não, sem Motörhead neste post 😛