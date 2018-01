Post longo: tempo médio para leitura ~15 minutos

O ranking de resultados orgânicos, não pertencentes às categorias de imagem, de notícias, de vídeos, de links patrocinados ou do Google Shopping, é resultado de centenas de fatores do algorítmo do buscador. Quem produz conteúdo contorna essa circunstância com estudos de keywords usando ferramentas bastante básicas. Elas (esses recursos) armazenam em um banco de dados os volumes de procura por determinado termo em mecanismos de pesquisa, e devolvem tabelas com as palvras exatas, suas variantes, combinações, além de outras informações.

O Google Trends, UberSuggest, SEMRush, para citar apenas alguns, são amplamente usados com a finalidade de estabelecer a relevância e o potencial retorno na escolha de uma ou de outra palavra chave. Mas essa realidade é privilégio de quem realiza os levantamentos de termos em segmentos de mercado ditados por assuntos ‘frios’ e de longevidade média/longa.

Assuntos frios? Longevidade média/longa?

Não é sempre que temos horas ou dias para montar uma estratégia de palavras chave com foco em ranking na interface de buscas universal do Google. Quando menciono ‘assuntos frios’ faço referência a um elenco de palavras chave, na falta de expressão melhor, imutáveis. Esse tipo de keyword é normalmente usado em ecommerce, em que tenta-se alcançar posicionamentos favoráveis (as primeiras 5 posições) em resultados de busca, e englobam termos como: “bicicleta aro 16”, “TV LCD”, “passagem barata Miami” – em suma, são termos que têm volume de buscas constante, sendo fortemente sujeitas à situação econômica e ao dia do mês. Por vezes, até o horário é decisivo para definir o nível de competição entre as queries (pesquisas). Tal realidade é mais evidente no segmento de links patrocinados. Ex: buscas por “chaveiro 24 h moema” são, evidentemente, mais preciosas fora do horário comercial. O mesmo pode ser dito de buscas por “desentupidora 24 h” – normalmente, quando fazemos uma busca por esse serviço a situação é grave/beira ao insustentável.

Em todos os casos citados acima, o uso de ferramentas para avaliação de volumes de busca por determinadas palavras chave é perfeitamente válido. As informações retornadas podem ser empregadas em campanhas e em conteúdos sem qualquer problema. Afinal de contas, os relatórios baseiam-se em meses, por vezes anos, de pesquisa acumulados e processados.

E no jornalismo diário?

Há uma circunstância em que essa dica perde qualquer efeito. Isso ocorre quando não há histórico, pois o fato acabara de ocorrer. Um exemplo disso é o apelildo de um dos julgados e condenados no caso do assasinato de Eliza Samúdio, o ‘Bola’.

Se fosse seguir a receita de bolo da pesquisa por palavras chave descrita acima, alguns jornais trariam títulos como “Nova bola da Copa condenada a xx anos de prisão”; apesar de exagerado, o exemplo denota claramente onde quero chegar.

Dizem que imagens falam por mil palavras. Então incluo uma imagem da curva de buscas pelo termo “Goleiro Bruno” nos meses mais importantes do julgamento do atleta pelo assassinato de Eliza no Google Trends.

Para jogar um puco de luz sobre o assunto convidei o colega jornalista Marcelo Ribeiro, gerente de SEO na i-Cherry para responder algumas questões sobre a escolha de repertório de keywords quando o assunto é quente e tem pouco tempo de vida, como costuma ser com notícias.

Computerklaus: Marcelo, pode citar três aspectos que você leva em consideração e o porquê deles, na hora de selecionar palavras chave para um evento cíclico ou com comportamento previsível?

Marcelo Ribeiro: A “cartilha” diz: Volume de busca, posicionamento e “facilidade” de ganhar posicionamento (ou concorrência da palavra-chave).

Particularmente, gosto de olhar para os seguintes critérios:

1. Volume de busca: Sim, é um conceito ainda válido, sobretudo para balizar e nortear o trabalho de SEO. Com o volume vemos se o site está no caminho, se palavras importantes estão sendo cobertas. Para o aspecto de branding de uma marca, posicionar para termos de alto volume pode ser interessante, e não é raro encontrarmos exemplos de sites que brigam por termos competitivos não só pelo acesso, mas pelo suporte em branding que este tipo de termo oferece à marca. Porém, este não deve ser o único critério a se considerar em um trabalho de SEO moderno.

2. Momentos de busca: um aspecto fundamental em tempos de Hummingbird (uma recente alteração de pesos do algorítmo de buscas do Google). O segredo aqui é compreender exatamente quais os momentos de busca relacionados o tema a ser otimizado, identificando grupos distintos de palavras para cada um desses momentos. A linha mestre deste aspecto é a relevância.

3. Variações: Mais uma vez, em tempos de Hummingbird, buscar por sinônimos, correlações e complementos ao tema são tão importantes quanto os outros aspectos e podem garantir posicionamentos e acessos adicionais.

Ck: E para um fato/produto que ocorre sem planejamento, como um fato noticioso?

M.R.: Entender como o usuário faz a busca sobre o fato é fundamental neste caso. Para isso, acompanhar notícias e grandes formadores de opinião é uma boa saída para iniciar a otimização. Com o tempo e com mais dados, os ajustes podem ocorrer.

Ck: Que é mais interessante para vocês em campanhas quando a palvra chave é cíclica, com histórico de buscas? Basear-se no hábito de kw usadas para acessar do leitor fiel/ ou injetar palavras-chave que veem em ferramentas?

M.R.: Tudo vai depender do objetivo. Na minha visão é difícil optar por uma ou outra pois ambas podem ser válidas dependendo do momento e foco do site/cliente. Não há certo e errado em pesquisa de palavras-chave, há potenciais resultados diferentes. Quem diz se o resultado está certo ou errado é o planejamento feito previamente.

Ck: Pode descrever dois enganos que redatores de conteúdo cometem quando pensam em otimizar um texto, seja este sobre um assunto frio ou emergente?

M.R.: Cito três, tomando-se como base o momento atual do Google:

1. Foco único em palavras-chave: São importantes, mas perderam força para frases-chave, conceitos-chave, conteúdo relevante, e mais atrativo.

2. Escrever para si e não para quem busca: Uma marca pode adorar falar sobre sua história, seus funcionários, seus prêmios, por exemplo. Entretanto, seu leitor pode estar ávido por informações sobre os produtos, sobre temas correlatos, sedento por dicas de utilização etc. Redator e leitor devem estar em sintonia. O distanciamento, quando ocorre, pode ser fatal para uma marca quando o assunto é a atração de tráfego qualificado via mecanismos de busca.

3. Tomar como conteúdo apenas o formato “texto”: Conteúdo é muito mais do que letras e palavras concatenadas. Dependendo do tema a ser descrito, imagens, infográfivos, vídeos, podcasts, arquivos em PDF ou ainda e-books podem ser muito mais eficazes do que apenas, texto. Texto é importante, mas não é o único sinônimo de contéudo.

O entrevistado Marcelo Ribeiro é Gerente de SEO e Conteúdo da agência i-Cherry . Jornalista, pós-graduado em Administração

