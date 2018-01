Quem poderia pensar que um jogo com 320 kilobytes faria tanto sucesso? Em 13 de setembro de 1985, foi lançado para o Nintendo Entertainment System (Nes), o Super Mario Bros. Nos últimos 25 anos, estima-se que foram vendidos mais de 240 milhões de unidades dos jogos do Mario, em todos os consoles nos quais foi lançado.

Porém, muitos não citam por onde o Mario andou e por onde ele apareceu. A história do Mario começa em 1981, quando foi lançado Donkey Kong, o Mario não tinha este nome e era conhecido por ‘Jumpman’.

O personagem principal da Nintendo passou a ser exclusivo da fabricante japonesa, porém o encanador italiano favorito dos games deu suas caras, aliás, deu o seus bigdodes em versões e participações para diversas e impensáveis plataformas.

De consoles da Atari, e-readers, até computadores da Apple. Veja abaixo a ‘pequena’ lista:

18 versões para Nintendo Entertainment System (Nes);

14 versões para o Famicom (o então Nes japonês);

21 versões para o console de 16 bits Super Nintendo Entertainment System ou Super Famicom;

6 versões para o Satellaview (um serviço semelhante ao que é hoje os sistemas Live e PlayStation Network);

12 versões para o Nintendo 64;

8 para o Nintendo 64DD (o dispositivo que permitia a utilização de discos opticos no console N64 que só tinha cartuchos);

19 para o Nintendo GameCube;

16 para Nintendo Wii;

2 para WiiWare;

17 para o Game Boy;

9 para Game Boy Color;

20 para Game Boy Advance;

4 para e-reader;

4 para Virtual Boy;

16 para Nintendo DS;

17 para DSiWare;

21 para Arcade;

12 para PC;

2 para CD-i (console da Philips);

3 para Nec PC88;

2 para Apple II;

3 para Atari;

1 para Barcode Battler 2;

1 para ColecoVision;

4 para Commodore e Commodore 64;

2 para Intellivision;

2 para Macintosh;

1 para Texas Instruments TI-99/4A;

Assista as imagens do Mario Bros para Commodore 64, uma época que a Nintendo não fazia questão da exclusividade:

Uma propaganda rara para TV do jogo Mario Bros para o Atari. A qualidade da imagem que foi publicada no YouTube não é muito boa, mas é possível ver uma tentativa de um Mario simpático e engraçado enfrentando os seus inimigos nos encanamentos.

É possível imaginar um encanador italiano, que vivia no Brooklin, em Nova Iorque, falando japonês? Pois é, veja abaixo uma outra propaganda do Mario no sistema Satellaview, que era um serviço de rádio, via satélite para o Super Nintendo, exclusivo no Japão. O serviço durou até o final da década de 90.

Ouras bandas e aventuras

Além disso, o personagem teve aparições em desenhos, seriados, como o The Super Mario Bros. Super Show!, The Adventures of Super Mario Bros. 3 e Super Mario World.

E, claro, o filme lançado em 1993 estrelando Bob Hoskins como Mario e John Leguizamo como Luigi Mario, no qual muita gente que viveu esta época e não quer lembrar. Mario e o Luigi de fato moram no Brooklin e eles usam botas voadoras e armas que saem faíscas para salvar a princesa Daisy contra os dinossauros do vilão Bowser, papel representado por Dennis Hopper. A história foge dos games.

Site especial e publicidade

Para reviver mais a história do personagem, a Nintendo do Japão lançou nesta segunda-feira, 13, um site especial para relembrar os principais sucessos do Mario nessa longa jornada.

Caso não consiga compreender os caracteres japoneses do site, você pode assistir o vídeo no site da Nintendo da Austrália ou logo abaixo.

De acordo com o site GoNintendo, a Inglaterra também não ficou de fora e logo na sua página principal, também é possível ver uma homenagem ao herói nintendista. O personagem pula nas caixas de “?” e toda a tela balança. Além disso, a ação de marketing da Nintendo inglesa está mais intensa como por exemplo as propagandas de até 90 segundos na TV e de 60 segundos no cinema.

Os australianos também enviaram e-mails promocionais, com um resumo gráfico da evolução do bigodudo. É possível perceber a evolução do heroi e claro, com uma promoção oferecendo os jogos clássicos para a compra no sistema WiiWare.

O slogan adotado pelos ingleses e australianos adotado é: ‘Parte da família desde 1985’. Outra investida dos ingleses é que em 6 partes do país serão feitos mais de 100 mil testes com os jogos do Mario.

Mario viveu de promessas

Nem tudo foram flores para o Mario, ele também viveu de promessas. Vários jogos e até protótipos foram lançados e anunciados porém, os jogadores ficaram a ver navios. Como por exemplo o Super Mario 128; que era uma promessa para o desconhecido console de 128 bits da Nintendo (GameCube); Mario Paint 64, jogo de pintura, que foi para o 64DD, a plataforma de discos do Nintendo 64, mas nunca chegou ao Ocidente; Super Mario RPG 2, a segunda versão do jogo de RPG, que foi co-produzida entre a Nintendo e a produtora Square Enix seria baseada nos gráficos do Paper Mario, porém o projeto não seguiu em frente.

Outro projeto conhecido também é o Marioland, que seria lançado para o então Virtual Boy, era uma aventura do bigodudo nos formatos 2D e 3D.

E um dos jogos mais misteriosos do Mario, Super Mario Wacky World, que a princípio era para ser um jogo lançado para os consoles CD-i, da Philips, e para o Super Nintendo-CD. O protótipo foi apresentado e nunca mais voltaram a falar nele. A promessa de jogo é semelhante ao Super Mario World, do Super Nintendo, porém, com novas fases e aparentemente com o gráfico melhorado.