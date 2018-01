Desde a última sexta-feira, é possível visitar uma das maiores exposições relacionadas a games em Berlim, na Alemanha, o Museu dos Videogames (Computerspielemuseum). O acervo inclui cerca de quatro mil jogos; 2.300 tipos de videogames e dez mil documentos sobre os mais de 60 anos de história dessas máquinas de entretenimento virtual.

No mesmo ritmo nostálgico, quatro estudantes alemães, de Munique, produziram um vídeo que conta toda a história do entretenimento virtual em pouco mais de três minutos. O vídeo vai desde um joguinho de tênis em um Oscilloscopo (1958), passa por Street Fighter 2, do Super Nintendo (1991); Ecco the Dolphin, do Sega Dreamcast (2000); e chega no atual God of War III, do Playstation 3 (2010). Assista:

Lista de jogos e videogames utilizados:

Tennis for Two, Oscilloscope, 1958

Pacman, Arcade, 1980

Donkey Kong, NES, 1986

Sonic the Hedgehog, Sega Mega Drive/Genesis, 1991

Street Fighter II. SNES, 1991

Super Mario 64, Nintendo 64, 1996

Final Fantasy VII, Sony Playstation, 1997

Need for Speed: Hot Pursiut 2, Sony Playstation 2, 2002

Ecco the Dolphin, Sega Dreamcast, 2000

Super Smash Bros. Melee, Nintendo Game Cube, 2001

Wii Sports Golf, Nintendo Wii, 2006

God of War III, Sony Playstation 3, 2010

Rock Band, XBox 360, 2008