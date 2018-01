A empresa norte-americana Aeria Games vai investir US$ 15 milhões na America Latina até 2012. O investimento será destinado a contratação de profissionais e licenciamento dos jogos para os idiomas português e espanhol. Além de Estados Unidos, Alemanha e China, o Brasil será o quarto país a ter um escritório da empresa de jogos online.

Em quatro anos, a Aeria Games conseguiu uma base de 15 milhões de jogadores. Além disso, os jogos são nos formatos free-to-play – você joga de graça e compra itens para melhorar sua jogatina.

Para o executivo J. T. Nguyen, o mercado da América Latina, com apoio da comunidade de jogadores. será estratégico para a expansão de negócios da empresa.

“O mercado latino- americano é de extrema importância para nós. Acreditamos que, ter um escritório no Brasil será a melhor opção para poder oferecer um atendimento especializado aos nossos gamers, manter o bom relacionamento e um serviço de qualidade, diz Nguyen.

A operação na América Latina será comandada no Brasil, em São Paulo, que já possui 15 profissionais dedicados ao marketing, desenvolvimento de negócios, localização dos títulos, microtransações e suporte técnico aos jogadores. Até o final do ano, a empresa pretende ter 70 funcionários.

“Os jogadores da América Latina são essenciais para a comunidade da Aeria Games, que decidiu investir na região, para garantir que eles tenham a melhor experiência em jogo possível” explica Paulo Fernandes, executivo da empresa para a América Latina.

A Aeria Games pretende ter lançamentos mensais dos seus títulos em português e espanhol, além disso, os jogos terão suporte e preços locais. Os primeiros jogos lançados são Shaiya, um MMORPG (RPG massivo online) que envolve os jogadores em uma batalha entre as forças da Luz e das Trevas; Grand Fantasia, um MMORPG Social voltado ao público infanto-juvenil, caracterizado pelo visual anime (animação japonesa; e Dynasty Warriors Online, serie da Tecmo Koei do PC que foi adaptada para a internet, com o jogo é possível entrar em várias batalhas multiplayer no clima de uma batalha contra um imperador corrupto que domina a China Antiga.

É possível fazer o cadastramento do Dynasty Warriors Online no site.