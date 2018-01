Por Bruno Capelas

SÃO PAULO – Um dos jogos mais adorados entre o final dos anos 1990 e o começo dos anos 2000, Age of Empires deve voltar a entreter milhões de gamers nos próximos meses. A Microsoft anunciou nessa sexta-feira que o clássico game onde é possível criar sua própria civilização e reviver grandes batalhas da história deve ganhar uma versão para dispositivos móveis até o final do ano.

Famosa nos computadores, a franquia agora deverá sair para Android, iOS e Windows Phone, com produção da subsidiária K Labs. De acordo com o vídeo de divulgação, o jogo contará com um novo sistema de batalhas, optimizado para ser jogado em smartphones e tablets, e continuará a ter grandes civilizações — líderes como Rei Arthur (para os Celtas), Joana D’Arc (para os franceses) e Átila (para os hunos) já foram citados.

Fica agora a curiosidade para saber como vai funcionar esse sistema de batalhas, e quando o jogo vai ser lançado especificamente ou qual será seu preço. Vale lembrar que Age of Empires não é o primeiro clássico dos anos 90 a voltar recentemente para mobile: Tony Hawk, franquia de jogos de skate, deverá ganhar uma versão “menor” até o fim do ano.

Assista o vídeo de divulgação de Age of Empires: World Domination.