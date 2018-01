Por Murilo Roncolato

Durante a feira IFA em Berlim, a Sony lançou três produtos: dois smartphones da linha Xperia (Z3 e Z3 Compact, de 5,2 e 4,7 polegadas) e o tablet Z3 Compact (com 8 polegadas). Até aí tudo bem. Mas para os gamers uma notícia ainda melhor estava por vir: qualquer um desses dispositivos está habilitado para fazer remote play (execução remota) com o Playstation 4, recurso só antes visto para o portátil PS Vita.

Para quem não conhecia o Remote Play aqui vai uma explicação simples e direta: com ele, dá para jogar os jogos do seu PS4 sem relar no seu PS4. O sistema localiza um dispositivo compatível que esteja conectado à mesma rede Wi-Fi e pronto.

No caso dos smartphones e tablets Z3, a Sony lançará ainda um suporte (GCM10) para o controle mais recente do console (DualShock 4) com um encaixe para o dispositivo, deixando na posição perfeita para o jogador.

Os três dispositivos móveis (os smartphones e o tablet) serão lançados no terceiro trimestre deste ano. A compatibilidade com Remote Play, no entanto, só estará ativa a partir de novembro.

A Sony já avisou que a compatibilidade com PS4 só será possível em dispositivos Xperia – uma decisão que a aproxima da estratégia adotada pela Apple de centralizar suas funcionalidades no próprio universo de produtos e serviços da empresa.