DIVULGAÇÃO

A Nintendo lançará os Amiibos oficialmente no Brasil. Fenômeno no exterior, os bonecos ainda não tiveram o preço anunciado pela NC Games — empresa responsável pela importação. Ao se visitar sites de algumas lojas, porém, os Amiibos brasileiros variam entre R$90 e R$150 e possuem a data de lançamento marcada para o dia 8 de julho.

Segundo a distribuidora, no Brasil serão lançados os bonecos do Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Bowser, Donkey Kong, Diddy Kong, Pikachu, Sheik, Zelda, Link, Toon Link, Samus, Kirby e Sonic.

Os Amiibos chegaram ao Brasil seis meses após o lançamento mundial. Nos EUA, o preço dos colecionáveis é de US$ 13 (ou seja, R$41). No Japão, a coleção já está na sexta edição de personagens.

O grande diferencial dos Amiibos para um boneco comum é a possibilidade de interagir com videogames da Nintendo. Cada personagem desbloqueia uma funcionalidade dentre de determinado jogo. Por exemplo, personagens do Mario desbloqueiam pistas no Mario Kart 8.

A demora para a chegada deles é um indicador do distanciamento da Nintendo e o Brasil. Recentemente, foi anunciado que a companhia não terá mais representação brasileira oficial. Além disso, o Wii U demorou mais de um ano para ser lançado no Brasil após o lançamento mundial.