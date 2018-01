DIVULGAÇÃO

A Rovio anunciou hoje, 16, que a sequência de Angry Birds será lançada no dia 30 de julho para smartphones e tablets. Os sistemas operacionais que receberão a novidade, porém, ainda não foram oficialmente anunciados pela companhia finlandesa.

Esta é a primeira sequência do jogo original, lançado em 2010. Desde então, vários jogos com os pássaros da Rovio foram lançados, mas baseados em produtos populares, como Star Wars, Rio, RPG Medieval e Transformers. Esses games, então, não são considerados sequências pela desenvolvedora.

Ainda não foram anunciadas quais serão as novidades e atualizações do novo Angry Birds e o que o diferenciará da versão original.

A Rovio, desenvolvedora do jogo, passou por problemas nos últimos anos. No final do ano passado, mais de 130 funcionários foram demitidos e, no começo do ano, a empresa foi acusada — após o vazamento de documentos — de espionar seus clientes e usuários. A empresa admitiu a coleta irregular de dados e justificou que o objetivo era dirigir melhor sua mensagem.