O game mais viciante e popular para celulares ganhou uma versão temática de Natal, o Angry Birds Seasons. A produtora Rovio anunciou em seu blog nesta quinta, 2, que o game está disponível para iPhone (clique para abrir no iTunes) por US$ 0,99, para iPad por US$ 1,99. Quem comprou a edição temática de Halloween recebe a atualização do Seasons gratuitamente. Nos celulares Android, ele é gratuito, mas contém anúncios patrocinados.