Um dos mais populares jogos para smartphones Android e iPhones, o Angry Birds, já superou a marca dos 42 milhões de downloads — e mais de 25% deles pagos, informou o CEO da Rovio, Mikael Hed.

Hed revelou em entrevista ao TechChrunch que mais de 25% dos downloads de Angry Birds são pagos. Afirmou ainda que a empresa já tem lucro mensal de U$ 1 milhão apenas com publicidade.

Para 2011, o jogo deve chegar aos consoles mais tradicionais, como Xbox, PlayStation 3 e Wii. Celulares equipados com Windows Phone 7 também receberão uma versão do Angry Birds, e a empresa ainda estuda disponibilizar o jogo no Facebook e na Chrome Web Store.

Uma sequência para o novo clássico também já está no forno, e os criadores brincam até mesmo com a possibilidade de um film com os passarinhos irritados.