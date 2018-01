Se você está aqui, é porque gosta de jogar (ou porque quis tentar entender por que uma piada mais velha que andar para frente dava nome a um blog aqui no Link. Como diz aí em cima, “quem joga, sabe”).

Aqui entre nós, games são uma das coisas mais divertidas do mundo hoje – dos blockbusters que faturam US$ 1 bilhão de dólares e têm campeonatos com fãs no mundo todo aos games independentes que precisam apenas de uma boa ideia e programação na mão.

É nesse ritmo que os repórteres Luiz Fernando Toledo (do núcleo de multimídia do Estadão), Bruno Capelas e Murilo Roncolato (do Link) vão falar sobre novidades, velharias, comentar trailers e mostrar suas próprias partidas – sem medo de tomar game over ou goleada no placar geral.

O Que Mario?, assim como o LOL, é um antigo espaço do Link que volta à ativa agora em 2014. Fique à vontade para fuçar os arquivos entre 2010 e 2012, mas também para sugerir games (lançamentos superproduzidos ou trasheiras do submundo gamer) e assuntos que gostaria de ver por aqui.

Pronto? Aperte start para continuar.