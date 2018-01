Game se passará no século XVIII, durante a Guerra dos Sete Anos. FOTO: Divulgação Game se passará no século XVIII, durante a Guerra dos Sete Anos. FOTO: Divulgação

O Animus não para: a Ubisoft anunciou nessa quarta-feira, 6, que mais um título da série Assassin’s Creed está em produção. Assassin’s Creed: Rogue, exclusivo para PS3 e Xbox 360, chega ao Brasil em 11 de novembro, e promete aventuras no século XVIII, durante o período da Guerra dos Sete Anos.

Iniciada em 2007, a série de aventura e ação Assassin’s Creed se baseia no conflito entre dois grupos secretos – os Assassinos e os Templários – divididos em embates ao longo dos tempos, sempre colocando o jogador no papel do primeiro clã.

Entretanto, Assassin’s Creed: Rogue inverte essa dinâmica, ao fazer o gamer desenvolver suas partidas na pele do templário Shay Patrick Cormac, em cenários da América do Norte como as montanhas Apalaches e uma incipiente Nova York. “Queremos dar aos donos de videogame uma oportunidade exclusiva de experimentar algo que sempre foi pedido pelos fãs da série: jogar como um templário”, diz Martin Capel, diretor da Ubisoft Sofia.

Parte importante para o sucesso de Assassin’s Creed IV: Black Flag, as batalhas navais estarão de volta também em Rogue, que não é o único lançamento da franquia nesse ano. Passado na época da Revolução Francesa, Assassin’s Creed: Unity também será lançado no fim do ano.

Aqui no Brasil, Assassin’s Creed é um fenômeno de vendas: são 60 milhões de jogos divididos em dez episódios, 200 mil exemplares de histórias em quadrinhos e 2,7 milhões de livros – com 1,4 milhões de exemplares vendidos apenas no País, onde o livro é publicado pela editora Record.