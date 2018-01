Por Murilo Roncolato

A atriz inglesa Maisie Williams tem apenas 17 anos e já é uma estrela mundialmente conhecida. A garota incorporou a sobrevivente guerreira Arya Stark, de Game of Thrones, série da HBO que liderou a lista de indicados ao Emmy deste ano. Williams agora é cotada pela equipe de produção do filme inspirado no também premiado game The Last of Us, de 2013.

Os anúncios – de que haveria um filme sobre o jogo e da sondagem de Maisie para o elenco – foram feitos na Comic-Con (24 a 27/7), evento que envolve quadrinhos, entretenimento e cultura pop, em San Diego, Califórnia.

O produtor Sam Raimi (Spartacus, 30 Dias de Noite e O Grito) convidou o roteirista de The Last of Us, Neil Druckmann, para fazer o roteiro do filme, que obviamente não tem data de estreia.

Se o filme respeitar o enredo do jogo, ele deve contar, a princípio, a história de Joel, um pai que tenta sobreviver a uma série de criaturas (não exatamente zumbis) que sofreram mutações por meio de um fungo – cordyceps – nos Estados Unidos de 2033, em um cenário pós-apocalíptico (não há nada de futurista no jogo). Certo dia, Joel encontra Ellie (personagem fisicamente muito parecida a atriz Ellen Page, que por sua vez estrela o game Beyond: Two Souls, mas que formalmente não tem vínculos com o jogo), uma jovem que sobreviveu à infecção e pode ter em si a resposta para a salvação da raça humana.

Acontece que a história acaba sendo mais sobre Ellie do que sobre Joel – tanto é que a personagem protagoniza uma continuação do jogo, chamada The Last of Us: Left Behind. Adivinhem, portanto, quem Maisie Williams irá representar?

Raimi e Druckmann afirmaram, no entanto, terem apenas se encontrado com Williams, com quem tomaram um café. “Quase a trouxemos para cá (na Comic-Con) conosco”, disse Druckmann. Imaginem que não fariam isso se tivessem muita dúvida de quem fará Ellie afinal.

The Last of Us, da Naughty Dog, contará com uma versão remasterizada, feita especialmente para PS4. O game chega ao mercado nesta próxima terça, 25.