O ídolo brasileiro Ayrton Senna agora acelera nas divertidas pistas do jogo de corrida Angry Birds Go!, da Rovio, disponível para Android , iOS e Windows Phone.

O jogo lançado em dezembro de 2013 dá ao jogador opções de personagens – por meio de desbloqueio, conforme se avança no jogo. Agora, em meio aos pássaros raivosos é possível escolher o imortal Ayrton Senna, na verdade o “Senna Bird”, uma versão penosa inspirada no piloto, que tem como característica o de ser muito, muito veloz.

Ao completar 41 vitórias – o mesmo número de vitórias que o piloto cravou em sua carreira na Fórmula 1 – com o Senna Bird o jogador ganha um bônus: o inesquecível capacete verde e amarelo de Senna.

A novidade é jogo é fruto de uma parceria da Rovio e o Instituto Ayrton Senna, que visa homenagear o atleta, morto após um acidente em 1994, que neste ano teria completado 55 anos.

“Essa parceria é sensacional porque nos ajuda a conectar o Ayrton Senna às novas gerações. Sabemos que o Angry Birds Go! é um game jogado por pessoas de todas as idades. Para quem o viu nas pistas, é uma maneira de relembrar aquelas saudosas manhãs de domingo. Para os mais jovens, uma maneira de se divertir e se inspirar no ídolo”, disse Bianca Senna, diretora no Instituto Ayrton Senna, em nota.