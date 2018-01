Por Murilo Roncolato

O Odin Game Studio, localizado na zona sul de São Paulo, acaba de emplacar seu primeiro jogo em um console. Trata-se de Better Late Than Dead (BLTD), um game de sobrevivência criado a partir de uma pesquisa de mercado, que buscava entender que tipo de jogo as pessoas estão buscando hoje em dia.

“Com isso, fizemos um jogo de sobrevivência realista, com natureza e sem fantasia”, explica Alexandre Kikuchi, diretor da Odin. “Fizemos um protótipo no começo do ano passado. Fechamos acordo com a publisher Excalibur, com quem já tocamos outros projetos, e decidimos ir para console.”

Os planos mudaram quando um game chamado Stranded Deep, com proposta muito semelhante ao do projeto do Odin, surgiu na Steam e obteve muito sucesso. Better Late Than Dead teve de passar então por um redesenho, no qual ganhou novos recursos.

“Agora vai ser um jogo com alguns elementos de sobrevivência, que tem um modo singleplayer focado na história e na sobrevivência, e um modo multiplayer que vai ser uma mistura de ‘Náufrago’ e ‘Jogos Vorazes’.”

O game vai ganhar early access na Steam em junho. O estúdio espera que a comunidade comente o que achou do jogo e com essas informações, a equipe de desenvolvimento possa melhorá-lo antes da versão final para Steam e, depois, para a definitiva que irá figurar no PlayStation 4, até o fim do ano.

Para levar o jogo para console, o estúdio deve de investir mais do que na média. Se com Enforcer, seu game lançado em outubro na Steam que teve mais de 20 mil downloads, o Odin gastou R$ 150 mil; com BLTD a cifra passa de R$ 250 mil.

O investimento com Better Late pode crescer caso o jogo passe a ter desenvolvimento contínuo. “É um jogo que a comunidade vai pedir itens, recursos, etc. E a gente tem que atender e ir inserindo. Por isso, pode ser um projeto mais longo.”

Em paralelo, a pequena empresa paulistana ainda trabalha outros três projetos, previstos para sair ainda neste ano. O volume fez com que o estúdio passasse de seis para oito pessoas.

Kikuchi se mostra bastante empolgado especialmente com um dos projetos. Sem dar muitas informações, ele diz que se trata de um RPG que deve ser totalmente independente. “Vamos fazer esse sem publisher. Os direitos vão ser todos nossos. Vamos falar com Sony e Microsoft para tentar publicar em console também, mas por enquanto o plano é lançá-lo para PC”, diz.

Os fundadores Alexandre Kikuchi (mandando um joinha) e Thiago Bertoni (camiseta preta) com a equipe do Odin Game Studio e Richard Barclay (à frente, de camisa), da Excalibur.

“Queremos fazer um lançamento bem grande esse ano. Vai ser um jogo bem diferente, mas com características que os jogadores já conhecem.” Kikuchi diz ainda que Better Late Than Dead e o RPG serão apresentados na BGS deste ano.

Com isso, o Odin Game Studio se torna um dos oito estúdios brasileiros a emplacar um título nas plataformas da Sony (PS4 ou PS Vita). “A gente vai ter um cenário brasileiro de jogos bem bacana esse jogo. Isso porque casou de a Sony e a Microsoft estarem mais interessadas na produção independente e também de a indústria brasileira de games estar crescendo cada vez mais e com mais qualidade.”