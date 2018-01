Por Murilo Roncolato

Um parlamentar britânico espera que ladrões de itens virtuais em jogos sejam criminalmente punidos como se tivessem roubado um objeto de valor idêntico no “mundo real”. A questão é que dentro de jogos online, onde há a interação entre múltiplos jogadores, itens como uma peça de roupa do personagem ou uma arma custam dinheiro real – às vezes muito, muito dinheiro –, e esses podem ser trocados ou comercializados entre os jogadores.

A lógica é: se um item desse vale R$ 1 mil reais e ele foi roubado por um personagem-ladrão, o dono do tal personagem deve responder na justiça pelo roubo de um objeto de R$ 1 mil. Ao menos é o que argumenta o parlamentar conservador Mike Weatherley, que também é o conselheiro do primeiro-ministro David Cameron sobre assuntos de propriedade intelectual. Ele está convencendo alguns ministros a considerarem uma lei para botar os infratores dos games na cadeia.

World of Warcraft. FOTO: Blizzard World of Warcraft. FOTO: Blizzard

Acontece que Mike é jogador de World of Warcraft, um popular RPG online no qual é muito comum se comercializar itens. Ele explicou sua tese ao Buzzfeed:

“Se você gasta 500 libras-esterlinas para construir suas forças armadas e alguém as rouba online, eu acho que pode se sentir injustiçado e vai querer as 500 libras de volta”, disse. “A percepção de algumas pessoas é de que se você rouba online é um crime menor do que se fosse um roubo físico.”

Na série Big Bang Theory, Sheldon chama a polícia após ter sua conta roubada ( Na série Big Bang Theory, Sheldon chama a polícia após ter sua conta roubada ( vídeo

“Se for uma coisa menor, um item de 5 libras, então eu provavelmente não me incomodaria, mas se eu descubro alguém que tenha feito isso com um item mil vezes mais caro, então claramente é um problema”, diz. “É uma questão de escala. Se você é um hacker, por assim dizer, e você roubou dinheiro de milhares de contas, então eu acho que este é um problema de roubo como qualquer outro que precisa ser encarado de forma muito séria.”

E você, concorda com o parlamentar?