Por Murilo Roncolato

O campeonato internacional de Defense of the Ancients (Dota) 2, também conhecido como The International 2014, foi assistido por 20 milhões de pessoas pela internet. O número, que leva em conta os espectadores de Twitch e da transmissão disponibilizada dentro do próprio game, é da editora do game Valve (dona da Steam) disse que a transmissão chegou a ter pico de 2 milhões, o dobro do ano passado.

A audiência não ficar por aí. Isso porque, como havíamos mencionado, o canal de transmissão de esportes ESPN também transmitiu o campeonato de Dota 2 direto da KeyArena, na cidade de Seattle, nos EUA. Além do canal americano, uma emissora chinesa (CCTV) e uma europeia (MTG Europe) também se adiantaram em colocar as batalhas de arena nas suas grades de programação.

Os números de audiência não são os maiores da história do e-sports. Em 2013, o campeonato da Riot Games para seu League of Legends – a Championship Series – contou com 32 milhões de pessoas no público. Um dos méritos imbatíveis do campeonato de Dota 2, no entanto, é sua premiação de US$ 10 milhões (distribuídos entre os vencedores).

O The International nasceu em 2011, quando foi disputado na Alemanha. O torneio na época contou com 16 equipes em busca do prêmio de US$ 1 milhão. A edição deste ano, no entanto, conta com 19 times. Dota 2 é um jogo multiplayer online de combate entre duas equipes em uma arena. Desenvolvido sobre a base de Warcraft III (trata-se de um mod), Dota 2 é distribuído gratuitamente pela plataforma online Steam.