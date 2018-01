Marvel Versus Capcom. O crossover da franquia de luta Street Fighter com os maiores heróis da Marvel foi uma das parcerias mais bacanas que o mundo dos games e dos quadrinhos já viu. O jogo usará a mesma tecnologia gráfica de Street Fighter IV, e a jogabilidade será semelhante, com toda a ação se desenrolando em 2D, mas com gráficos e efeitos tridimensionais.

O vídeo acima foi feito exclusivamente com gráficos gerados em tempo real pelo jogo. O estilo da arte lembra muito o estilo dos quadrinhos da Marvel, principalmente Os Supremos, desenhado por Bryan Hitch.

Pouco foi revelado sobre o elenco do jogo, mas pelo trailer já deu para ver Wolverine, Ryu, Hulk (com o jeitão dos Supremos), Homem de Ferro, Morrigan (da série de luta Dark Stallkers) e Chris Redfield , do primeiro e quinto Resident Evil .

Originalmente, o relacionamento da Marvel com a Capcom começou com o lançamento do jogo de luta dos X-Men. Com o sucesso explosivo, foi feito Marvel Super Heroes.

Daí, o crossover começou, primeiro com X-Men versus Street Fighter e depois Marvel versus Street Fighter. Os games foram uma rápida resposta da Capcom contra a escalada da rival SNK com a série The King of Fighters, que reunia personagens dos diversos jogos da rival.

O estilo de jogo frenético, as magias exageradas e o desenho impecável dos personagens ajudaram a Capcom a revitalizar o gênero de luta e a criar uma nova legião de fãs, que não era atraída por Street Fighter mas não podia dispensar a chance de jogar com o Homem-Aranha e Wolverine.

A cartada de mestre da Capcom veio com Marvel versus Capcom. Em vez de limitar os combates aos personagens de Street Fighter, a empresa japonesa colocou seus personagens mais iconográficos, como Strider Ryu, Megaman e Capitain Commando na briga. O resultado foi brilhante.

Marvel Versus Capcom 2 foi o ápice da série. Lançado originalmente para Dreamcast, o jogo foi uma proeza técnica. Pela primeira vez os cenários foram feitos em 3D, e os efeitos dos golpes e magias criados com transparências. Com personagens como Cable e Medula, o sucesso foi tão grande que anos depois o mesmo jogo foi portado para PlayStation 2 e recentemente relançado para PS3 e Xbox 360, como download direto.

Aí, houve a década de hiato. Por alguma razão a Marvel achou que era uma boa fazer os jogos com outras empresas. A Activision deteve a licença dos personagens por muito tempo, fazendo jogos de luta 3D pavorosamente ruins.

Depois, a Electronic Arts se aventurou a fazer um crossover com personagens desconhecidos, denominados “Imperfeitos”. O nome não poderia ser mais preciso. O jogo foi uma grande bobagem. A Marvel só voltou a acertar a mão com seus jogos quando a Activision passou a utilizar os heróis em games ao estilo Diablo. Marvel Ultimate Alliance 2 foi o último bom jogo lançado.

Nunca mais se viu um jogo de luta com os personagens Marvel.

Aí, a Capcom lançou o excepcional Tatsunoko versus Capcom para Wii, enchendo os fãs de esperança.

Com o relançamento de Marvel versus Capcom 2, que muita gente achava improvável, a chama da esperança nunca brilhou tão forte.

E finalmente os sonhos dos fãs foram realizados, com o anúncio do terceiro game da franquia.

Aqui no Link já arranjamos muita confusão por causa de Marvel versus Capcom 2. O nível de apelação era tão alto que com o trio Homem de Ferro, Dr. Destino e Cable, os oponentes nem chegavam a tocar o chão antes do nocaute. A coisa foi tão séria que uma vez precisamos sair correndo, literalmente, de um fliperama, por conta da fúria de um motoboy derrotado. Bons tempos…

Marvel versus Capcom 3 tem lançamento previsto para o final de 2010.