John Riccitiello, CEO da Eletronic Arts, não poupou críticas à Nintendo em entrevista à IndustryGamers. Para ele, a empresa precisa baixar o preço do Wii e valorizar os criadores de games, promovendo os jogos produzidos fora.



(Reuters/Brendan McDermid)

“Eu diria que as vendas foram excepcionalmente bem em 2007 e 2008 e começaram a afunilar em 2009 e 2010. Acredito que, se eles baixassem o preço para US$ 99, as vendas explodiriam”, disse. “Eu acho que eles têm agora competidores na área de games baseados em gestos, da Sony e Microsoft”.

O novo preço, para ele, daria ao console “uma nova vida”. O Wii hoje é vendido nos EUA por US$ 200. O CEO disse que está preocupado com a popularidade dos games no console e está frustrado porque a Nintendo faz menos para promover os games criados por outras empresas do que os seus próprios.

Para Riccitiello, a Nintendo precisa acertar o preço e “promover melhor o conteúdo de terceiros”. Isso, segundo ele, frustra não só a Eletronic Arts, mas todos os produtores de games para a plataforma Wii.

Essa não foi a primeira vez que Riccitiello critica a Nintendo. No ano passado, ele disse que a plataforma do Wii “era um pouco mais fraca” do que eles imaginaram.