Por Bruno Capelas

Jogo chega ao Brasil na terça-feira por R$ 100. FOTOS: Reprodução Jogo chega ao Brasil na terça-feira por R$ 100. FOTOS: Reprodução

Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves… todos atentos de olho no videogame! Pelo menos é o que espera a produtora mexicana Slang, responsável pelo game Chaves Kart, que chega às lojas brasileiras nesta terça-feira, no mesmo dia do jogo entre Brasil e México pela Copa do Mundo. Disponível para PlayStation 3 e Xbox 360, o jogo coloca o menino do barril, Quico, Professor Girafales e outros personagens da turma criada pelo comediante mexicano Roberto Bolaños para correr em pistas divertidas, no melhor espírito Mario Kart.

Entretanto sua semelhança extrema com o jogo de corrida da Nintendo é talvez a maior falha de Chaves Kart, especialmente no momento em que Mario e seus amigos também voltam às pistas no Wii U. O formato dos dois games é extremamente parecido: circuitos simples se agrupam em torneios, que, ao serem vencidos, podem ser desbloqueados – bem como alguns dos personagens da turma de Bolaños. As pistas também lembram outra característica importante de Mario Kart, ao relembrar episódios específicos (Acapulco, Tamagandapio) e personagens (a Bruxa do 71 é tema de uma das corridas).

Além da semelhança em adaptação temática, Chaves Kart também tem outro aspecto muito parecido com o de Mario Kart: a jogabilidade. Ambos são jogos extremamente simples de serem compreendidos por qualquer jogador experimentado, e não deve demorar mais do que uma ou duas corridas para quem nunca pegou um videogame na mão entender o que tem de fazer. Vale frisar ainda que, assim como no jogo da Nintendo, além das corridas o game conta com níveis de batalhas, no qual é preciso estourar balões ou jogar bombas nos concorrentes para ser bem-sucedido – o que é bastante divertido.

Chaves Kart até tinha um trunfo interessante nas mãos para chamar a atenção do público gamer brasileiro, que cresceu à base de repetidas exibições do seriado mexicano no SBT: a personalização. Afinal, é extremamente divertido ver o Seu Madruga jogando jornais na cara do Senhor Barriga, ou Chaves arremessando sanduíches de presunto nos adversários para se manter à frente em uma corrida.

O problema é que, ao ser localizado, o jogo não aproveitou uma característica marcante da série: a dublagem. Apenas Quico e Chaves tem seus dubladores originais, o que enfraquece o caráter nostálgico do game. Outro problema é que um dos personagens mais marcantes da série, Chiquinha, ficou de fora, por questões judiciais de direitos sobre a trama.

Em termos gráficos, o jogo é bastante divertido e remete ao desenho animado da Turma do Chaves, também exibido por aqui pelo SBT. No entanto, não justifica o desempenho mesmo nas plataformas antigas (PS3 e Xbox 360), se assemelhando muito mais a um game da geração anterior (PS2, Xbox, Game Cube) ou até mesmo um game mobile bastante elaborado (como é Angry Birds Go!).

A essa altura, o leitor deve estar achando que eu sou o Senhor Barriga e esqueceram de pagar o aluguel esse mês mais uma vez, tamanha quantidade de críticas ao game. “Foi sem querer, querendo…”, juro. Então vamos aos pontos altos: por R$ 100, Chaves Kart não deixa de ser um game divertido. Bem divertido – daqueles feitos para preencher tardes de bobeira com amigos, refrigerante e salgadinhos acompanhando os controles. E é uma ótima alternativa para quem não tem Wii U (nem pretende comprar um em breve) mas quer ter um jogo com o selo ZUERA de qualidade. Só não vá se irritar depois se sentir saudades de um encanador bigodudo, caro leitor. Eu avisei.

Chaves Kart

Desenvolvedora: Slang

Já disponível no Brasil

Preço sugerido: R$ 99,90

Plataforma: PS3/Xbox 360