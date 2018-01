Jogo ainda não tem preço no Brasil. FOTOS: Reprodução Jogo ainda não tem preço no Brasil. FOTOS: Reprodução

Chaves raramente conseguia um trocado para comprar uma sanduíche de presunto, e nem se vendesse todos os refrescos ou churros do Seu Madruga, seria improvável vermos o morador do barril da vila dirigindo um carro super veloz pela cidade.

Em Chaves Kart (do original El Chavo Kart), jogo para Xbox 360 e PlayStation 3 que chega nesta próxima quinta-feira, 15, no Brasil, não só Chaves, mas todo o elenco do seriado mexicano – Seu Madruga, Quico, Dona Florinda, Nhonho, Professor Girafales, Paty, etc – assumirão o volante em uma corrida insana pela linha de chegada.

Quer uma notícia ainda melhor do que saber que esse clássico animado da televisão vai ser um game? Para a estreia do jogo no Brasil, o ator Edgar Vivar, mais conhecido como Senhor Barriga, estará por aqui cobrando o aluguel dos presentes (o evento é restrito a jornalistas e convidados). Quer mais uma? O game será traduzido pelos dubladores originais da série veiculada no Brasil.

Adivinha quem vem para o Brasil de novo? pic.twitter.com/9F3MMTLo10 — Edgar Vivar (@varedg) 7 maio 2014

O jogo, com visual bem parecido ao do jogo mobile Angry Birds Go!, permitirá ao jogador, assim como no clássico Mario Kart, arremessar objetos nos rivais e contar com recursos para potencializar os carros. As pistas também serão relacionadas a ambientes da série, mas a versão brasileira exclusivamente contará com cenários inspirados em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.

Murilo Roncolato